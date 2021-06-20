【回憶殺】混血女星譚筠怡（Gwennie）擁有1/2的英國血統，16歲為了見偶像劉德華一面，不顧老爸反對參加TVB舉辦「劉德華夢中情人」大賽，憑著甜美童顏與好身材一舉拿下冠軍，自此踏入演藝圈。無奈她星途不順，豁出去拍攝三級片《獸性新人類》依舊沒有大紅大紫，後來更因捲入女星汶萊賣淫風波，心冷轉戰商界，淡出演藝圈至今。

外型甜美的混血女星譚筠怡，因為參加劉德華夢中情人選拔踏入演藝圈，曾演出港劇《李小龍傳》、《影城大亨》等，也拍過電影《記得……香蕉成熟時》，更在2000年豁出去接下三級片《獸性新人類》演出。

譚筠怡在《獸性新人類》與男主角梁焯滿有不少激情床戲，雖無露點演出，但就有工作人員形容兩人肉搏現場宛如「打真軍」，濕吻撫胸樣樣來，令梁焯滿一度起生理反應，需要暫離現場冷靜一下，才能繼續拍攝。後來，梁焯滿更多次被拍到前往譚筠怡香閨，兩人傳出緋聞。

只是譚筠怡在三級片中極盡香豔的大膽演出，並未讓她演藝事業有起色，反而在2005年捲入女星汶萊賣淫風波，傳出她先前消失一陣子其實是前往汶萊發大財，所以返港後才突然變成小富婆，還用3千萬港幣買下豪宅。譚筠怡對此否認傳聞，堅稱她沒去過汶萊，是去加拿大賣內衣賺錢。

譚筠怡在賣淫風波後，毅然決然地轉戰商界，淡出演藝圈。現年46歲的她，目前定居美國，是位獲獎無數的珠寶設計師，2年前還在社群網站曬出火辣比基尼照，駐顏有術的甜美笑容與好身材再次勾起影迷無限回憶。