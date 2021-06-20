一名年僅15歲的少女透過網路交友認識18歲的軍人小彬（化名），兩人發展為情侶關係後，2020年9月間同遊時，小彬竟一時忍不住，拉著少女去草叢替他口交，少女半推半就下妥協，案經其父母察覺狀態有異，全案才曝光。士林地院日前審結，依妨害性自主罪，判4月徒刑。緩刑3年。可上訴。

判決指出，2020年9月間，少女剛得到智慧型手機，沉迷於網路交友，認識了小彬後兩人頻繁傳訊，最終發展為戀人關係，然而，同月間兩人相約出遊見面，但小彬卻一時慾望沖頭，不顧少女尚未滿18歲，就拉著少女道路旁的草叢，要少女替他口交，當時少女半推半就下妥協服務，返家後卻舉止異常，被其父母發現後，全案才曝光。

士林地院審理期間，小彬坦承犯行，且向少女表達高度歉意，經過協調後，其父母同意以35萬元達成和解。法官認定，小彬明知少女年僅15歲，對於思慮未臻成熟，性觀念仍在建構中，卻仍未能克制自身慾望，藉機要求對方口交，已嚴重侵害了少女的權益。

法官考量，小彬年紀尚輕，此案僅為一時失慮才衝動使然，參酌其犯後態度良好，也與少女達成和解，顯見有反悔之意，依犯14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判4月徒刑。緩刑3年。並須接受8小時法治教育課程。可上訴。