【愛傳媒陳朝平專欄】行政院中午招開臨時記者會宣布，授權台積電和鴻海永齡基金會代表政府洽購德國原廠疫苗捐贈給政府。

稍晚，蔡英文與台積電董事長劉德音和郭台銘會談，再度重申政府將窮盡一切來確保更穩定的疫苗來源。

民間企業採購疫苗捐贈政府，還需政府授權？政府授權民間組織，還擺出一副「看得起你，才給你這榮耀」的嘴臉？這該是近代權威政權史上最值得探討的公共政策實務了！

郭台銘有意捐贈BNT疫苗一事，早於五月底見諸媒體，同時表達捐贈疫苗意願的還有國際佛光會。

喧鬧近月，要不是郭台銘一大清早發出8點聲明直指民進黨派系阻撓美事，不知蔡蘇政府還要蘑菇多久？

蔡蘇政府行政效率低落不說，政院今天的記者會，發言人羅秉成此地無銀三百兩地冒出：「除了永齡基金會，台積電也在6月10日提出申請，希望捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗。」

國際佛光會和鴻海同時提出捐贈申請，政院卻拉來台積電與鴻海比翼同行，新聞稿還不忘將台積電哥在鴻海之前，斧鑿痕跡太過，順了嫂意，逆了姑意，看來，下回選舉，佛光山信徒的這一票是投不下去了！

這場「鬧劇」，說穿了，是庸人自擾，是自取其辱。

郭台銘的8點聲明說得很清楚，是請政府「授權永齡基金會代表政府採購由上海復星代理的德國BNT疫苗」換句話說，繞了半天，終究繞不過國際貿易總代理的常規。

早知如此，去年11月就授權林全的東陽公司代表政府採購上海復星代理的BNT疫苗，不就完事了？

何須吵吵鬧鬧六、七個月，不僅暴露了民進黨派系爭權奪利的醜陋面目，還盡顯蔡蘇政府無能？

話又說回來，蔡蘇政府買不到BNT疫苗，轉而授權民間企業代表政府採購就成了嗎？正如，衛福部要審視捐贈方的原廠授權書，原廠或原廠總代理不也要審閱台積電或鴻海的授權書嗎？那麼，這紙授權書的授權方如何具名呢？中華民國？台灣？中國台灣？作為BNT疫苗大中華總代理的上海復星，會接受哪一個國家或政府的名稱呢？

國家或政府名稱，台積電、鴻海繞得過的，上海復星肯定繞不過；上海復星繞得過的，蔡蘇政府絕對繞不過。

根據新新聞前兩天的「獨家報導」，當初，政府出面採購BNT疫苗破局，癥結就在於德國原廠認為英文新聞稿用台灣，中文新聞稿卻用我國，陳時中在名稱問題上，玩弄兩面手法。

可見，政府授權書上，名稱問題極為關鍵。雖然，國際組織可以接受我國參與時採用奧會模式的名稱「中華台北」，但是，堂堂中華民國政府發給台積電和鴻海的授權書，斷無使用「中華台北」的道理，何況，這一紙授權書，還得公開展示，以昭公信。

疫苗買賣，畢竟不是奧運會，上海復星大概也不會接受「中華台北」政府發出的授權書。

名稱問題，如此重要，不能解決，再多的授權，再多的便宜行事，仰賴台積電和鴻海捐贈疫苗，怕還是鏡花水月一場空。

穩定疫苗來源，其實不難，也無須窮盡一切。除非政府棄BNT轉向莫德納，懇求美國政府施壓，甚至不惜違背商業慣例和道德，插隊取得莫德納的供貨。否則，穩定疫苗來源，不過是piece of cake，小事一樁。

穩定疫苗來源，特別是專注BNT疫苗，那麼何不回首馬政府時期兩岸簽署的「海峽兩岸醫療衛生合作協議」？

根據協議精神和相關條例，此時，台灣新冠疫情持續擴大，疫苗需求孔急，簽約雙方應即時採取有效監測及處置措施；必要時，雙方得請求對方積極提供協助。

不是嗎？拉不下臉？放心，中國人懂中國人，面子最要緊，此事，不可大張旗鼓，暗度陳倉，即可成事。

既然是根據海峽兩岸醫療合作協議所作採購處置，那麼，不僅名稱不是問題，蔡蘇政府可以派出密使，粉墨登場，連授權台積電、鴻海的繁文縟節都免了！也無須讓民間企業來分享蔡蘇的榮耀。

當然啦！如果蔡蘇政府繼續四個堅持（堅持莫須有的反中仇中政策，堅持繼續汙衊大陸疫苗品質低劣，堅持繼續接受美日兩國捐贈疫苗，堅持外黃內白、免疫橋接的台產疫苗能保護台灣人民），那麼，別說回到兩岸醫療衛生合作協議，單單授權書上的名稱問題，就會讓台積電和鴻海繞得頭昏腦脹了！

結果，台灣老百姓還是無法享受選擇疫苗的自由，還是得生活在無疫苗可打的無奈與恐懼中。

當然，除了上述的捷徑外，蔡蘇政府也可考慮情商台積電和鴻海出資，駐美代表處跪請美國拜登政府出面，向美國輝瑞藥廠採購BNT疫苗，再由AIT捐贈給台灣。

如此，民間企業出資捐輸，蔡蘇政府捐臉面，美國政府捐威望，不花分文賺得美名，還落實了台美疫苗合作項目，豈不三全其美？

對了！既然台積電和鴻海「被認捐」了這1000萬劑的疫苗，為採購那1000萬劑疫苗所編列的預算，怎辦？這樣吧!轉作扶持台產疫苗的基金吧！寧可滿足了那幫人的私慾，只求饒過小老百姓的一條命！

您瞧瞧！這不就是一場鬧劇嗎？不就是庸人自擾嗎？不就是自取其辱嗎？

作者為資深媒體人

照片來源：疾管署官網截圖。

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