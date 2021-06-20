【愛傳媒楊秉儒專欄】這是拜登政府新設立的「中國事務部門」主管Laura Rosenberger 的推特帳號主頁，她引用了德國牧師馬丁．尼莫拉於二戰後，在1946年以德文寫成的一篇懺悔詩：
「當他們抓社會民主黨員的時候，我沉默，因為我不是社會民主黨員。
當他們抓工會成員的時候，我沉默，因為我不是工會成員。
當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。
最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」
很耳熟能詳，對不對？可是⋯⋯有點奇怪，怎麼好像少了第一段？
Als die Nazis die Kommunisten holtenhabe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
＂When the Nazis came for the communistsI remained silent;I was not a communist.＂
「起初，納粹抓共產黨員的時候，我沉默，因為我不是共產黨員。」
這麼有名的一首馬丁．尼莫拉《懺悔詩》為什麼Laura Rosenberger會獨漏了開頭的第一段呢？
能夠受到拜登青睞，絕對是萬中選一的美國菁英，美國菁英真的會在無意中犯下這種錯誤嗎？是不小心的無心之過？還是故意的，為求政治正確的刻意為之？
這些美國菁英到底在怕什麼？在避諱什麼？還是說，他們依舊懷念約瑟夫．雷蒙德．麥卡錫參議員、約翰．埃德加．胡佛局長、還有前美國中央情報總監——艾倫．杜勒斯為美國帶來的那個「美好年代」？
作者為資深媒體人
照片來源：作者臉書截圖。
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