看來「綠衫軍」塞爾提克內部早就烏煙瘴氣了！根據《The Athletic》記者維斯20日爆料，正在拚搶東區冠軍賽門票的籃網中鋒布雷克葛瑞芬，今年3月選擇加盟籃網之前，原本考慮過塞爾提克，卻被某位塞爾提克球員警告他千萬別來波士頓。

這位塞爾提克球員給布雷克葛瑞芬不要來波士頓的理由是，當時塞爾提克內部明顯出現關係失衡情況，尤其是現在轉任籃球事務總裁的前總教練史蒂文斯沒讓關鍵球員承擔應有責任，反而是太過偏心使用史馬特，引發其他綠軍球員很不滿。

維斯表示，大部分塞爾提克球員都認為史蒂文斯不適任續當教頭，而是希望找來一名擁有NBA打球經驗的黑人教練出任新總教練，史蒂文斯目前正在努力解決這個問題，包含快艇助教畢勒普斯、公鹿助教達爾文哈姆等人都很有機會接任。

目前塞爾提克提前進入徹底重建的階段，除了讓史蒂文斯卸下兵符改任籃球事務總裁，也把前籃球事務總裁安吉開除，接著很快就把原本主控肯巴沃克交易到雷霆，看來接下來將會圍繞「雙探花」塔圖、傑倫布朗重新打造球隊，就看能否重獲成功了。