美國擴大提供台灣250萬劑疫苗今天傍晚將抵台，外交部長吳釗燮今早發推文表示，台美關係堅若磐石，我們會持續緊密攜手合作，共同對抗新冠肺炎。「良善的力量終將勝出！」總統府發言人張惇涵則透露蔡英文總統和駐美代表蕭美琴不斷向美方爭取的祕辛。

吳釗燮在推特表示，真是讚嘆的景象！了不起的友善之舉！「我要感謝美國拜登總統以及美國國務院捐贈大量的疫苗，及對台灣的大力協助」。台美關係堅若磐石，我們會持續緊密攜手合作，共同對抗武漢肺炎。良善的力量終將勝出！

總統府發言人張惇涵昨天深夜在臉書中指出，大家應該都還有印象，6月6日那天，達克沃絲參議員訪台時宣布，美國政府將捐贈台灣75萬劑疫苗，她還說，美國不會讓台灣孤軍奮戰。美國在台協會AIT證實，疫苗的數量，從75萬劑大幅提升到250萬劑。「現在，已經在飛往台灣的航道上」。

他說，在6月6日後，很多人在問，疫苗何時來？其實，在這兩個禮拜當中，要做的事情非常多，而且環環相扣。台灣、美國、疫苗廠商，三方必須先準備與確認多項技術文件，接著，必須完成繁瑣的法律簽約程序，後續必須協調疫苗供應時程，同時也必須安排美國、台灣兩地的運送倉儲等多項細節。

而在這過程當中，蔡英文總統不斷主動向美方爭取，表達台灣跟世界許多國家一樣，都同時面臨疫情挑戰和疫苗供應不穩定的狀況，台灣亟需更多的疫苗，台灣需要民主夥伴更大的支持力量。

他說，這兩個禮拜，美國政府跟駐美代表處，可以說是日以繼夜，不分平日假日共同努力，大家都希望，讓疫苗早一天抵達台灣。不只是美國的最前線，台灣和美處也是分秒必爭，台灣跟華府雖然有12小時的時差，但台美之間的聯繫，是零時差。

張惇涵透露，時常在台灣的凌晨、美國的傍晚，蔡總統會與駐美代表蕭美琴通電話；甚至，常常在台灣的深夜，總統也會打電話給蕭美琴，討論當日的工作內容、直接下達指令，緊盯每一項工作進度。

在台灣的外交部夥伴們，也和美國在台協會(AIT)以及華府不眠不休的聯繫協調、確認訊息、確保一切順利。而國安和外交團隊的幕僚，更是頻繁聯繫，交換每天的工作進度。「我總覺得，美琴彷彿一直在線上，及時提供台灣方面，美國最前線的最新訊息」。

不只是美國的外交團隊，尤其在國際疫苗供應仍然緊張，世界各國也都陸續有短缺的狀況下，他說，總統和駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉密切聯繫。國安與外交團隊總動員，透過各種管道、窮盡一切可能，向我們的國際夥伴，爭取更多、更穩定的疫苗供應。

而美國政府最終決定，捐贈台灣的疫苗數量，從75萬劑大幅提升到250萬劑。張惇涵強調，這當中，有外交團隊的努力、有台僑的奔走、有美國國會和各界跨黨派的力挺；最關鍵的，是拜登總統跟美國政府對台灣的大力支持。「對於所有支持台灣的朋友，我們都深深感謝，更誠摯感謝拜登總統所帶領的美國政府」。