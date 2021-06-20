就像親臨現場一樣！

受到疫情影響，各大博物館、美術館都貼出閉館公告，平時喜歡看展覽吸收新知的人，頓時失去一大樂趣，假日只能在家閒得發慌。

幸好現在有許多博物館、美術館都推出「線上展覽」，打破時間與空間的限制，讓你在家就能飽覽各式藝術文物、自然科學知識，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台灣有哪些網友熱議的線上展覽吧！

NO. 10 國立自然科學博物館

科學知識愛好者都非常熟悉的科博館，提供「720度環景虛擬導覽」服務，輕鬆動動手指就能逛遍科博管各大展區，吸收地球環境、人類文化等新知，「網路特展」專區則是透過網頁介紹不同展覽，並配合生動有趣的影片解說。

除了影片之外，科博館近期還推出Podcast頻道「科博揪咪秀」，邀請專家暢談科學話題，精彩到讓網友都在不知不覺中聽完整集！

NO. 9 高雄市立美術館

致力於推動在地藝術文化的高美館，以「口袋美術館」的概念推出「線上藝廊」專區，「AR／VR體驗」可以實際走入高美館，欣賞館內作品、聆聽展覽導覽；「線上說故事」則讓小朋友藉由影片聽胖叔叔、大魚說故事，同時更認識藝術作品。

最近高美館還打造「2021高雄獎線上藝廊」，在家就能觀看得獎作品介紹，從藝術家專訪影片了解作品的創作理念。

NO. 8 國立臺灣博物館

以自然史蒐藏為主要特色的臺博館，不只推出「臺博館環景VR720」帶你線上走入博物館，觀看文物擺設與介紹，還有不同主題的線上特展。

「微美幻境」數位展結合科技與藝術，展出肉眼無法看見的「微化石」，讓我們了解大自然的奧妙與驚奇；「種子美術館」數位展呈現在顯微鏡觀察下的蔬果種子，以另一種角度重新認識生活中不起眼的蔬菜水果。

NO. 7 國立臺灣文學館

臺文館致力於保存與研究臺灣文學史料，為了讓人在線上看展更有互動性，建置「臺灣文學虛擬博物館」，以虛擬實境呈現展場內部的聲影效果，特地安排「彩蛋」等使用者去發現；「文學踏冊」專區有「城市解謎」小遊戲，用更活潑的方式學習新知，還有各式線上主題特展，像是「航向浩瀚──臺灣海洋文學特展」，看作家寫下我們身在四面環海的台灣，對於海洋有怎樣的讚嘆與敬畏，透過文字倘佯於歷史長河。

NO. 6 臺南山上花園水道博物館

花園水道博物館原為日治時期興建的臺南水道，見證衛生工程現代化的歷程，後來被指定為國定古蹟，最近在臉書粉專上發展全新單元「水道線上博物館」，以約兩天一篇的發文頻率，從博物館周邊的植物風景，到園區內壯觀的建築介紹，內容非常豐富，美麗動人的照片配上詳細的文字解說，讓人沈浸在百年古蹟的古色古香當中，體驗一場線上的「古蹟巡禮」。

NO. 5 新北市立十三行博物館

十三行博物館保存十三行及新北市境內考古遺址文物，推出「十三行數位博物館」內容豐富多元，不僅提供「3D文物檢索」，拖拽滑鼠就能讓化石、陶器等典藏旋轉，360度欣賞文物，還有許多線上歷史特展，包含展出泰雅族織品的「彩虹的誓約—泰雅編織文化特展」、結合推理劇情的互動式展覽「你所不知的十三行—科技考古特展」等，彷彿穿越時空。

NO. 4 屏東國立海洋生物博物館

屏東海生館為親子旅遊熱門景點之一，除了在官網上提供「360度環景導覽」、「解說影片」等，還會在臉書粉專上分享各式特展，像是「臺灣水產養殖實境探索」特展以互動式媒體裝置展示水產養殖，有寓教於樂的效果；另外，每週都有「海洋小學堂」直播，帶大家認識海生館海洋生態，介紹動物小知識、悠遊水世界，讓小朋友看了不亦樂乎。

NO. 3 國立臺灣美術館

典藏臺灣美術資產的國美館，為目前臺灣唯一的國家級美術館，規劃「線上展覽」專區供民眾上網欣賞藝術展品，例如藝術盛事之一「禽獸不如—2020台灣美術雙年展」、探討疫情現象的「藝術銀行—在瘟疫的天空下」等，國美館近期針對重量級特展「海外存珍—順天美術館藏品歸鄉展」推出線上專區，讓無緣欣賞實體作品的粉絲，在家飽覽近200位藝術大師的傑作。

NO. 2 國立故宮博物院

國內外遊客必訪景點之一故宮博物院，於官網推出「線上故宮」，內容精彩豐富，特別是「故宮電影院」，精選獲得美國休士頓獨立製片與國際影片影展獎項的影片；「精選文物一次看」可以線上欣賞故宮鎮館之寶翠玉白菜、肉形石；「展覽深度解析」則按照不同主題觀賞特展；「720°VR走進故宮」會推薦精選路線，帶你探訪故宮文物之美。此外，故宮還與Google Arts Culture平台合作，與全球共享數位典藏資源，讓世界看到故宮珍貴的文物。

NO. 1 臺北市立美術館

北美館蒐藏臺灣現當代藝術作品，近期展出日本知名藝術家塩田千春的大展，卻遇疫情休館，因此在臉書粉專上推出「宅在家裡的北美館」單元，由北美館館長王俊傑親自走訪展覽現場，以影片形式帶粉絲欣賞塩田千春《不確定的旅程》、《靜默中》等大型裝置作品，網友大讚「超級精彩」。「宅在家裡的北美館」單元亦會用照片與文字介紹當期展覽，配合語音導覽，讓藝術愛好者彷彿親臨現場。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月16日至2021年06月16日，共一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『線上展覽』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」