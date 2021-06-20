桃園1名男子在去年5月以3萬元誘拐1名國中少女到摩鐵性交，2人在摩鐵內3天宮發生6次性行為，最後他未付錢，結束後還在臉書公開少女照片、姓名、學校等，指稱「此人專長援交、吸大麻」等內容，隔幾天又以類似手法誘騙另名女子，檢方事後依強制性交等罪起訴男子。

檢方查出，現年33歲的男子在去年5月17日透過臉書與1名少女聯繫，傳訊說「我1千元跟妳買一張胸部和下體照好嗎？」遭對方拒絕，他又再次詢問可否出價3萬換1次性交易，對方最後因缺錢花用答應；他19日帶對方至摩鐵發生關係，3天內共發生6次性行為，直到21日才讓對方回家，甚至未付錢。

不料惡劣的是，男子在22日竟在臉書公開發文，將該少女的姓名、學校與照片全部公開，還在貼文中提到「此人專長援交、吸大麻、腳踏兩條船等」，企圖詆毀對方名譽，少女發現文章相當崩潰、決定提告；沒想到檢方又發現男子在數天後又以類似手法誘騙另一少女。

男子在數天後透過手機交友軟體另1名成年女子，並以介紹工作為由將對方約出來，之後帶到汽車旅館，他佯稱自己有槍，逼迫對方性交得逞2次，最後該女子也報警提告；檢方事後偵訊時，男子僅坦承有發生性行為，但2名女子均提出相關對話紀錄，2人的衣物上均驗出男子DNA，檢方認定犯行明確，依強制性交等罪起訴江男，建請法院依兒少法加重其刑。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110