教育部國教署推動沉浸式語言教學策略，協助學生學習原住民族語並親近原住民族文化，109學年有6所位於都會區原住民學生較多的學校申請辦理該項計畫，於課堂中或運用課後、周末假日或寒暑假等課餘時間，以原住民族語進行課程教學。

台中市力行國小自108學年起參與沉浸式課程試辦計畫，109學年以主題教學課程為架構，從歌謠、生活會話、看圖說族語等討論中，幫助孩子聽音辨意、發聲說話，並以遊戲、實作方式將不同年齡的孩子聯繫起來，彼此建立社交關係。

新北市丹鳳國小於109年9月至今年5月間，利用課餘時間辦理沉浸式原住民族語樂學活動，運用沉浸式、融入式、生活化的教學方法，採任務型、體驗型的創客課程讓學生發掘文化的新創性及語言的傳承性，課程內容包含阿美族的文化祭儀、歌謠、童玩、圖騰及編織藝術品等，不但強化學生的本土語言素養，也激發學習熱情。

花蓮縣明廉國小以阿美族學生為主要對象，以當地部落為課程主軸認識阿美族部落的地理、歷史以及傳統文化，結合在地部落(Kenoy部落)開拓者結拜家族的故事、傳統文化圖騰及部落菜園等，營造在地沉浸式族語學習環境，並引導學生透過學習單或提問單作為教與學的溝通橋樑，多元管道學習族語。

教育部國教署表示，為增廣沉浸式族語推動範圍，110學年沉浸式族語課程計畫實施對象納入原住民重點學校，申請校數增加至22所學校，將持續辦裡沉浸式族語課程計畫，鼓勵各校結合原住民族文化、跨領域議題等規畫課程，落實原住民族語扎根。