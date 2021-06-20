英國正面臨源自於印度的Delta變種新冠病毒肆虐，單周暴增逾3萬例相關病例，即便已經有80%成人接種過1劑疫苗，英國政府首席醫療官惠提（Chris Whitty）仍悲觀表示，今年冬天英國可能還會面臨新一波疫情襲擊，他預測，接下來還會出現更多變種病毒，全球可能還得等上5年才會出現擋得住變種病毒的疫苗。

源自於印度的Delta變種新冠病毒已經主宰英國疫情。

綜合美媒CNBC、英國《衛報》（The Guardian）報導，英國目前已經有超過4200萬人已經至少接種過1劑新冠疫苗，相當於80%成人人口，超過3000萬人已經完整接種2劑疫苗。

不過受源自於印度的變種新冠病毒Delta入侵影響，英格蘭公共衛生署（Public Health England）18日宣布，過去一周Delta相關病例激增33630例，較前一周激增79%，住院數也翻倍，目前英國境內Delta相關確診總數已來到75953例。英格蘭公共衛生署指出，Delta病例主要為年輕族群，當局已經在同日開放18歲以上族群大規模接種疫苗。

While cases of the #Delta #COVID19 variant are rising rapidly across the country the increase is primarily in younger age groups who are now being invited to receive the #vaccine. pic.twitter.com/8d0weaCvrq — Public Health England (@PHE_uk) June 18 2021

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee On Vaccination And Immunisation JCVI）教授芬恩（Adam Finn）表示，「第三波疫情肯定已經在發生中」，雖然疫情沒有上升得更快，但確實是在上升當中，現在英國的情況就是在和Delta病毒賽跑，讓更多老年人完成第2劑疫苗接種。

英國政府首席醫療官惠提17日在一場演說中也悲觀表示，目前這波由Delta病毒引起的疫情可能會在冬天再度激增，他認為接下來還會有更多變種病毒出現，他甚至認為，全球可能得再等上5年，才會出現很大程度上能夠守得住一系列變種新冠病毒的各種疫苗。

他說在那之前，政府需要推動新的疫苗計畫，並且必須讓民眾追加第3劑疫苗。

為了及早因應變種病毒侵襲，英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）本月稍早表示，英國已經開始和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）展開談判，以達成針對變種病毒的疫苗合約；此外，英國也已經開始進行追加疫苗劑量的試驗，有報導指，冬天之前英國人將補打第3劑疫苗。