Suns star Chris Paul (protocols) is out for Game 1 of the Western Conference finals vs. the Clippers. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 20 2021

太陽該面對的殘酷現實還是來臨了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞20日搶先爆料，太陽明星後衛保羅將因觸發聯盟健康與安全協議，也就是先前傳出新冠檢測呈現陽性，確定缺席21日凌晨開打的西區冠軍賽G1，更無法確認何時歸隊。

保羅在今年季後賽可說多災多難，首輪G1就不小心扭傷肩膀，讓他只能帶傷撐完整個系列戰6場比賽，接下來西區準決賽帶領太陽橫掃金塊出局，正當外界認為他可獲得更多休息時間之際，卻突然傳出他感染新冠病毒噩耗，也讓外界看衰太陽。

畢竟保羅在今年季後賽扮演相當重要的球隊絕對領袖角色，不僅場均15.7分、8.7助攻與4.1籃板，更重要的是有他在場上，總能幫助太陽攻守節奏穩定，如今西區冠軍賽G1確定少了他的助陣，替補後衛派恩勢必扛下更多組織重任。

只是太陽的西區冠軍賽對手快艇，也將面臨主將缺陣窘境，因為明星前鋒里歐納德仍因膝蓋扭傷，至少缺席西區冠軍賽前兩戰，甚至還可能更久才可歸隊，不過比起兩隊板凳深度，還是快艇占了上風，接著就看保羅喬治能否維持前一輪的火燙手感。