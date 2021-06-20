近日天氣炎熱，各地都出現高溫，讓人都快受不了，「電音女神」謝金燕日前也在網上發文喊熱，她曬出中空裝的居家穿搭照，謝金燕的小蠻腰和一雙細長美腿全被看光，有網友就留言問「今天是不是在炫腿」，還釣出謝金燕親民回應。

「姐姐」謝金燕在防疫期間不時在網上分享近況，近期陸續分享剪瀏海照、跳舞影片，日前就在網上喊天氣熱，還直呼：「熱到阿呆」，謝金燕並曬出穿著中空裝的穿搭照，穿著灰色短版上衣、熱褲入鏡的她，小蠻腰和一雙細長美腿全都露，纖細好身材超不科學。

謝金燕曬中空裝的居家穿搭照，她的小蠻腰和一雙細長美腿全被看光。（圖／取材自JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書）

有網友就留言問「今天是不是在炫腿」，還釣出謝金燕親民回「不是...姐炫的是正能量...」，還有人驚呼：「姐姐都不吃飯的嗎？」謝金燕表示：「真的都有吃飯啦...姐都躲起來吃，也躲起來動」，有粉絲就好奇謝金燕的體脂是多少，謝金燕則笑說：「我也不知道ㄝ...維基百科查得到嗎」。

謝金燕素顏超不科學。（圖／取材自JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書）

謝金燕除了身材吸睛外，有眼尖網友就發現謝金燕頂著素顏就入鏡，46歲謝金燕的肌膚白裡透紅、氣色佳，連黑眼圈和斑點都沒有，謝金燕狀態及極佳，網友紛紛驚呼「姊姊像28歲，越活越正！」、「好年輕的狀態」、「姐姐根本不到30歲吧…」，有人就留言大讚：「姐姐素顏漂亮」，逗得謝金燕開心直呼：「眼力不錯喔」。