先前被發現球速下滑的洋基守護神查普曼(Aroldis Chapman)，20日一口氣飆出大聯盟兩年來最快的一顆三振火球，103.4英里（時速166.4公里）！不僅如此，這一球二縫線還是全場最後一球，直擊好球帶，讓打者揮棒落空的完美再見三振。巧合的是打者也叫做查普曼(Matt Chapman)，是「查普曼K掉了查普曼」。洋基當日以7-5擊敗運動家。

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洋基總教練布恩說：「老查今天的投球表現非常棒，對手也很頑強，但很高興他重回正軌了。」查普曼9局上領先3分時登板救援，他一來就K掉一位打者，接著投出四壞球保送。這次的四壞球保送是有爭議的，查普曼至少有兩顆球削到好球帶邊緣，布恩上前抗議慘遭主審驅逐出場。

查普曼飛球解決一人之後又被連敲兩安失1分，運動家兩出局攻占一二壘。失去總教練的洋基兩度召開投手丘會議，有小小的危機。然而布恩被趕出場之後，憤怒的查普曼腎上腺爆發，他開始每一球的球速都衝上100英里（時速160.9公里）。最後他連續3顆破百的火球全塞好球帶，運動家查普曼揮空第一球，第二球沒出棒，第三球出棒遭三振。

前一次用這麼快的火球K掉人是在查普曼2017年美聯外卡戰的時候，當時他飆到103.7英里（時速166.9公里）。後來「火球王」被紅雀投手希克斯(Jordan Hicks)篡位，近年最猛的一球三振仍是希克斯2019年4月投出的104.2英里（時速168.5公里）。