女星賈靜雯和前夫孫志浩生的大女兒梧桐妹(Angel)昨(19日)凌晨一過,喜孜孜的透過社群平台公布自己滿16歲,同時曬和爸爸、繼母林若亞及小時候與賈靜雯的合照,賈靜雯也在深夜公開給女兒的生日禮物。

梧桐妹19日在IG興奮的宣告:「16歲啦」,第一張照片放的是父親、繼母作勢要親吻她的溫馨合照,不難看出和家人的關係非常緊密;值得一提的是,梧桐妹薄施脂粉,畫上眼線的雙眸炯炯有神,幾乎複製賈靜雯的招牌電眼,方志友看了大呼:「Happy birthday love,妝化的(三個表示讚的手勢符號)」梧桐妹開心的回:「嘿嘿 對吧對吧」。第二張照片她則貼出童年與賈靜雯的合照,網友紛紛湧進留言區寫下祝福「生日快樂」。

賈靜雯當然沒忘記寶貝女兒的生日,在IG秀出一張親手畫的愛犬素描圖,並在旁邊用英文寫下對梧桐妹的祝福,「To my dear AngelHappy birthday!Sweet 16 yearsI will always love you and support you!Love Mommy!(給親愛的梧桐妹,16歲生日快樂!我會永遠愛你、支持你,愛你的媽媽。)」除此之外,賈靜雯也用中文用心的表達對女兒的愛,「我有一個大寶貝叫Angel,16歲了,這是個美好的年紀,好好享受,我愛妳,只要妳健康平安 快樂幸福,就是最好的禮物了,生日快樂,我的大寶貝」。她暗示這是第一次畫素描,隔空向女兒表示生日禮物還有別的驚喜,原來還揪修杰楷、咘咘和波妞拍「模仿表情符號」短片,合唱生日快樂歌曲送給梧桐妹,還套了放大眼睛和嘴巴的濾鏡,相當溫馨、可愛。