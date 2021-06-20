女星賈靜雯和前夫孫志浩生的大女兒梧桐妹（Angel）昨（19日）凌晨一過，喜孜孜的透過社群平台公布自己滿16歲，同時曬和爸爸、繼母林若亞及小時候與賈靜雯的合照，賈靜雯也在深夜公開給女兒的生日禮物。

梧桐妹19日在IG興奮的宣告：「16歲啦」，第一張照片放的是父親、繼母作勢要親吻她的溫馨合照，不難看出和家人的關係非常緊密；值得一提的是，梧桐妹薄施脂粉，畫上眼線的雙眸炯炯有神，幾乎複製賈靜雯的招牌電眼，方志友看了大呼：「Happy birthday love，妝化的（三個表示讚的手勢符號）」梧桐妹開心的回：「嘿嘿 對吧對吧」。第二張照片她則貼出童年與賈靜雯的合照，網友紛紛湧進留言區寫下祝福「生日快樂」。

賈靜雯當然沒忘記寶貝女兒的生日，在IG秀出一張親手畫的愛犬素描圖，並在旁邊用英文寫下對梧桐妹的祝福，「To my dear AngelHappy birthday!Sweet 16 yearsI will always love you and support you!Love Mommy!（給親愛的梧桐妹，16歲生日快樂！我會永遠愛你、支持你，愛你的媽媽。）」除此之外，賈靜雯也用中文用心的表達對女兒的愛，「我有一個大寶貝叫Angel，16歲了，這是個美好的年紀，好好享受，我愛妳，只要妳健康平安 快樂幸福，就是最好的禮物了，生日快樂，我的大寶貝」。她暗示這是第一次畫素描，隔空向女兒表示生日禮物還有別的驚喜，原來還揪修杰楷、咘咘和波妞拍「模仿表情符號」短片，合唱生日快樂歌曲送給梧桐妹，還套了放大眼睛和嘴巴的濾鏡，相當溫馨、可愛。