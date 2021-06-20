知名YouTuber阿滴、滴妹與關韶文同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的談話節目《36題愛上你》。（公視提供）

知名YouTuber阿滴、滴妹與關韶文同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視談話節目《36題愛上你》，阿滴在節目上談妹妹男友說「他要可以取代我！」，讓炎亞綸聽了疾呼「你會害她交不到男友」！關韶文則秀魔性笑聲，讓炎亞綸聽了都說「想叫救護車」。

關韶文從記者轉型當YouTuber，也是許多天王、天后指名的訪問者，近來還發行單曲。充滿正能量的他笑聲充滿魔性，也練就各式的笑法，節目上還展現「爬音階笑」跟「無聲的笑」，他說有網友形容「看影片看到一半，以為他家燒開水忘了關」，讓唐綺陽大笑說你這是「像氣喘的笑」，炎亞綸也說：「好恐怖，這會想叫救護車。」

「阿滴英文」目前是臺灣YouTube訂閱數第二高的頻道，草創初期只有阿滴跟妹妹力撐經營，影片上架更新頻次快速，但也令他壓力甚大，阿滴認為這個工作「型態跟一般大家想像光鮮亮麗在螢幕上面、在影片裡面的不太一樣」。

在《36題》節目上阿滴也表示遭遇過創作低潮期，曾在座位上「一坐就坐五、六個小時」，絞盡腦汁「在剪片、想企劃腳本，或盯著就是空白的Word」，讓滴妹形容他「像一株植物一般，杵在電腦桌前，有種無助的感覺」。

阿滴也吐露，國中時曾因罹患異位性皮膚炎，擔心同儕異樣的眼光而有些自卑，但靠著自己的語言天分，曾在台北市英語演講比賽獲得第一名，也在學校獲得校長獎；一路走來的經歷，讓他發覺自己「在教同學英文時，感覺我是很有價值的」，慢慢從興趣轉變成英文教學的YouTuber。

而滴妹從輔助哥哥到後來自己獨立推出頻道，介紹好玩、可愛事務，目前也有141萬的訂閱者，迅速竄紅的好成績，令阿滴都曾開玩笑表示要妹妹養他。但滴妹頻道上，點閱數高居不下的，居然是作弄阿滴的影片，阿滴忍不住說「她頻道的主軸就是整哥哥」，唐綺陽看了影片也對滴妹說「所以這不是包養的問題，妳要分潤給他」，讓阿滴點頭稱是地說「是我應得的，這是我的辛苦錢！」

從學生時期一路照顧、呵護妹妹，身為「妹控」的阿滴也被吳姍儒問，「妹妹如果交男友，你真的不管嗎？」，阿滴先開玩笑表示自己會先去研究對方「會做QC、Quality Control（品質管控）」，還振振有詞地說「我怎麼對她（滴妹），你就要怎麼對她，他要是可以取代我的概念」，炎亞綸聽了笑說「你會害她交不到男朋友喔」。

但阿滴也認真表示會介意妹妹的男友，「對她不夠好或讓她委屈，我就會覺得這樣不OK」，Sandy聽了都說「哇，超感人的！哥哥好Man！」；第一次聽到這些內心話，滴妹也有感地說「他內心會想，但其實不會跟我講這些東西」。三位網紅感人、逗趣的訪談將於今（6／20）晚9時在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10時跟播上架。