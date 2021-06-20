民眾為配合防疫提供實聯制足跡，是否侵害個人隱私？國民黨立委鄭麗文今日在臉書上指出，已連續發生多起違法監控事件，並公開呼籲，政府應該要有責任好好保護民眾隱私，「我要求指揮中心應嚴正看待此事，並給民眾一個合理的交代。」

鄭麗文表示，前陣子網路流傳「簡訊實聯制侵害個人隱私，政府藉機監控人民行蹤」，指揮中心澄清這是假訊息，散播者要罰3年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金，「但很遺憾的，這則假訊息已成真。」

鄭麗文指出，今日一位任職台中地院強制處分庭人員出面爆料：「刑事警察局在搜索票聲請書中，利用嫌犯以簡訊實聯制發送的簡訊來鎖定嫌犯行蹤」，鄭麗文認為，指揮中心一再保證「只會作為疫調使用」，資料在電信公司，28天之後就會自動刪除，「但警方卻利用民眾所發送的簡訊來掌控嫌犯的行蹤，完全違背民眾信任指揮中心所說的『限於疫調使用』的承諾，就算目的是為了偵查犯罪，也不能合理化民眾資料受到『目的外』不當利用的事實。」

這次紓困預算4.0的預算案中，鄭麗文提一項主決議，要求政府要對實聯制建立監督機制，她表示，這項監督機制是要讓民眾能夠檢視公開透明，「就是要讓民眾清楚的知道，我們的資料是如何被使用、以及使用情況是否合理？因為防疫的需要，政府不斷擴大個資使用的豁免權，但是對於豁免範圍和目的從來沒有清楚的解釋與說明，使得大眾無法監督也無法檢視政府對民眾的個資使用是否恰當。」