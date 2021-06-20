法新社記者表示，史瓦帝尼王國警方今天與農村示威活動人士爆發衝突。示威者走上街頭，要求這個非洲最後專制君主政體進行民主改革。

約500名年輕人聚集在曼吉尼（Manzini）區的一個村落，要求賦予人民自行選出總理的投票權，而非如現行的由國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）任命。

他們行經村莊時，放火焚燒輪胎、封鎖道路、高呼政治口號，呼籲國王解除長期以來的政黨活動禁令。

在現場的法新社記者表示，警方朝抗議群眾發射了閃光彈和實彈，這傾向支持君主政體的農村地區來說，實屬罕見。

憤怒的民眾則投擲石塊回擊。

其中一名抗議民眾德拉米尼（Melusi Dlamini）說：「我們的訴求是多黨的民主政體，以專制為特點的王室體制時代已經過去了。」

非洲南部小國史瓦帝尼王國，自1973年起即禁止政黨活動，而2005年頒布的憲法則禁止各政黨參與全國性選舉，並賦予國王恩史瓦帝三世絕對君權。

另一名抗議人士馬澤布拉（Noma Matsebula）告訴法新社說：「身為年輕人，我們不再需要現有的治理體系了。」

國王恩史瓦帝三世1986年登基，當時年僅18歲。他的奢華品味和消費習慣，在這個居民大多生活在「貧窮線」以下的國家，引發抨擊聲浪。

示威活動在史瓦帝尼王國仍不多見，但近年來民眾不滿情緒確實有所升高。

史瓦帝尼王國是2018年更名，舊稱為史瓦濟蘭（Swaziland），2019年當地公務員指控王室犧牲國民、耗盡國庫，進而發動一連串罷工行動，震撼全國。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100620