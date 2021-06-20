昔台灣一線小生張晨光縱橫演藝圈近40年，演過不少膾炙人口戲劇，並2度奪下金鐘視帝，演技有目共睹，近年轉往大陸發展，近日他登上直播賣酒，卻遭到酸民攻擊，讓他忍不住哭了，對此，同樣在大陸直播的利菁也發聲力挺。

張晨光近日上直播幫忙賣酒，未料卻有不禮貌網友，嗆他不好好拍戲，為什麼要賣貨，甚至酸「晚節不保」，讓他數度哽咽落淚，還在直播中背對鏡頭偷哭，消息一出讓外界相當心疼。

張晨光直播忍不住落淚。(圖／翻攝自微博)

對此，利菁也透露自己剛去北京發展時，也被說是「重操舊業」，這讓她傷心不已，但後來轉念一想，「舊業也沒錯呀，我是『購物女王』呀，何必為一句話難過。」

她也透露大陸明星只要上直播當嘉賓，酬勞至少都300萬人民幣以上，她直言：「比比皆是，幹嘛不做？別活在別人嘴上，汪峰不當導師天天直播呢！疫情期間有工作都要感恩。」

64歲張晨光曾以《日正當中》、《京城四少》獲得金鐘獎最佳男主角，近年來將重心放到大陸，拍了《那年花開月正圓》、《你和我的傾城時光》等陸劇人氣超旺，演技好、戲劇邀約也多的他，對自己要求甚高，因此才會情緒上來，「我一下火就上來，我沒說不拍戲，我每一次的作品都播得這麼好，我的小視頻（抖音）都以演技標榜，這會影響戲的品質嗎，我當下就氣得講這些話。」