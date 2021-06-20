美方證實捐贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）疫苗，總統府發言人張惇涵表示，從原先美方承諾的75萬劑提高至250萬劑疫苗，這當中，有外交團隊的努力，有台僑的奔走，有美國國會和各界跨黨派的力挺；最關鍵的，是拜登總統跟美國政府對台灣的大力支持。對於張惇涵的說法，大多網友都表贊同，但有一部分網友認為，民進黨真的很會大內宣，讓大家忘記台灣就是因為買不到疫苗，才須美國捐贈。

張惇涵昨（19日）在臉書發文表示，6月6日那天，達克沃絲（Tammy Duckworth）參議員訪台時宣布，美國政府將捐贈台灣75萬劑疫苗，並稱美國不會讓台灣孤軍奮戰。在6月6日後，很多人在問，疫苗何時來？其實，在這兩個禮拜當中，要做的事情非常多，而且環環相扣。台灣、美國、疫苗廠商，三方必須先準備與確認多項技術文件，接著，必須完成繁瑣的法律簽約程序，後續必須協調疫苗供應時程，同時也必須安排美國、台灣兩地的運送倉儲等多項細節。

在這過程當中，張惇涵透露，總統蔡英文不斷主動向美方爭取，表達台灣跟世界許多國家一樣，都同時面臨疫情挑戰和疫苗供應不穩定的狀況，台灣亟需更多的疫苗，台灣需要民主夥伴更大的支持力量。

美國政府最終決定，捐贈台灣的疫苗數量，從75萬劑大幅提升到250萬劑，張惇涵直言，這當中，有外交團隊的努力，有台僑的奔走，有美國國會和各界跨黨派的力挺；最關鍵的，是拜登總統跟美國政府對台灣的大力支持，「對於所有支持台灣的朋友，我們都深深感謝，更誠摯感謝拜登總統所帶領的美國政府」。

大批網友在其PO文底下留言表示，「謝謝為此努力的所有人」、「感謝蔡總統與一起努力的行政外交等等團隊，感謝真心支持的好朋友，美國與日本」、「感謝美國與蔡總統團隊」；不過批踢踢網友對此則持正反兩面看法，有鄉民直言，民進黨真的很會大內宣，讓大家忘記為什麼會需要美國捐贈，就是台灣沒超前部署買好疫苗啊，結果現在拚命宣傳討到疫苗很棒，然後不敢談超前部署四個字」，另有網民認為，「不得不推蔡總統和蕭大使」。