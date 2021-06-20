台東宮廟前暗夜火燒車 幸無人傷亡 09:592021/06/20 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東1間宮廟前，昨天晚間發生火燒車，無人傷亡。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東1間宮廟前，昨天晚間發生火燒車，無人傷亡。（翻攝畫面） 台東市豐榮路1間宮廟前停車場，昨天晚間11點左右，1輛自小客車突然起火燃燒，1名吳姓年輕人騎車經過發現原本以為這是有人在燒雜物；沒想到靠近一看發現是一輛小客車起火；吳姓少年趕緊打電話報警。 由於小客車兩旁也停放了許多車輛，住在周圍的居民擔心會延燒到其他車輛，趕緊在附近找滅火器幫忙滅火。 而消防人員隨後也趕到現場佈起水線迅速將火勢撲滅，幸好沒有造成更大的災害，自小客車裡面沒有人，停在停車場為何會突然起火燃燒，消防局火調人員以及警察正在詳細調查中。 大溪員林路傳火警濃煙密布 無人傷亡受困 台中女攀爬4樓高拱橋 警請雲梯車成功救援 #停車場 #起火燃燒 #吳姓 #發現 #小客車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長髮妹忘拔機車鑰匙遭竊 中市警不畏烈日速尋回 14:142021/06/19 社會 駕駛疑行駛國道積水處「打水漂」失控撞護欄女乘客當場死亡 10:582021/06/19 社會 機車內有蛇！新北動保員聯合機車行協助抓蛇 21:312021/06/19 生活 鉑金價漲竊賊頻偷觸媒轉換器 台南警破多起竊案 21:362021/06/18 社會 鷹架倒塌意外 桃園1死、高雄無傷亡 04:102021/06/18 地方新聞 無人機蒐證 逮盜採砂石現行犯 04:102021/06/19 社會新聞 守護家園 大內區年輕人自組消毒隊 09:032021/06/18 寶島 最美宮廟禮生比基尼開到肚臍 慵懶濕身片消暑氣 12:352021/06/19 搜奇 88歲老翁怕打針離家迷航 果園被尋獲 09:502021/06/19 社會 男大生趁疫情停課當車手 霸氣阿嬤反將詐騙集團一軍 15:102021/06/19 社會 檢警運用無人機蒐證 破獲六龜盜採砂石案 17:202021/06/18 社會 社會熱門新聞 軍人戀15歲嫩妹 約會躲草叢裡吃一下代價慘痛 - 社會 台北狼父伸腳趾摸女兒下體 6次淫行曝光竟免坐牢 - 社會 金門3天2起越界中線 累計5男送居檢防堵破口 - 社會 他猛吸狂戳都喝不到 陸手搖飲名店布丁奶茶驚現「壁虎沉屍」 - 社會 男大生怨女友性慾太旺 過來人曝12次慘況：沒達標得「校正回歸」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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