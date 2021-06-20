台東1間宮廟前，昨天晚間發生火燒車，無人傷亡。（翻攝畫面）

台東市豐榮路1間宮廟前停車場，昨天晚間11點左右，1輛自小客車突然起火燃燒，1名吳姓年輕人騎車經過發現原本以為這是有人在燒雜物；沒想到靠近一看發現是一輛小客車起火；吳姓少年趕緊打電話報警。

由於小客車兩旁也停放了許多車輛，住在周圍的居民擔心會延燒到其他車輛，趕緊在附近找滅火器幫忙滅火。

而消防人員隨後也趕到現場佈起水線迅速將火勢撲滅，幸好沒有造成更大的災害，自小客車裡面沒有人，停在停車場為何會突然起火燃燒，消防局火調人員以及警察正在詳細調查中。