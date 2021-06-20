美國聯準會（Fed）透露16日例會曾討論縮減購債議題，並暗示將提前升息，為股債匯市掀起動盪。聯準會的一舉一動預料將繼續牽動美股走勢，包括聯準會主席鮑爾在內的多位央行官員將在近日發表談話，還有聯準會重視的通膨數據25日公布，皆為市場關注焦點。

鮑爾透露聯準會考慮縮減購債計畫規模後，投資人重新配置資產，為金融市場增添波動。

道瓊工業指數18日大跌逾533點或1.6％，收在33290點，標普500指數終場挫低1.3％，報4166點；那斯達克指數收低0.9％，以14030點作收。

在周線部分，道指全周重挫3.5％，寫下2020年10月以來最大跌幅，標指周線大跌1.9％，創下2月以來最大衰幅，拜科技股小幅上漲所賜，那指周線跌幅僅0.3％。

市場將密切關注聯準會官員的談話。鮑爾22日將赴眾議院新冠病毒危機特別小組委員會，談論聯準會的政策與經濟議題。

其他將在近日發表談話的聯準會官員，包括紐約聯準銀行總裁威廉斯 （John Williams）、舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard），與亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）。

Bleakley顧問集團投資長布克法（Peter Boockvar）表示，鮑爾的談話最受市場矚目，央行官員將透露更多聯準會的意向，以及鮑爾在例會後的談話內容。

通膨數據亦是投資人關注焦點，聯準會偏好觀察的通膨指標—個人消費支出物價指數（PCE）預計25日出爐。聯準會官員屢屢表示通膨上升只是一時，2022年將能降溫。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增5％，布克法表示，PCE預料將反映相同的價格上漲原因。2021年的市場焦點將圍繞在通膨，還有聯準會的反應。