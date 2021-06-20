美國聯準會（Fed）甫於16日例會暗示升息時程可能提前至2023年，聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）18日發表更偏鷹派的言論，基於美國通膨揚升，他預期聯準會將在2022年底首度升息。

然而立場一貫偏鴿的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡席卡里（Neel Kashkari），則反對在2023年底前升息。他18日稍晚向媒體表示，希望聯準會將短期基準利率維持在接近零的水準，至少直到2023年底，以協助勞動市場回復新冠肺炎疫情爆發前的水準。

本次聯準會7有位官員在預期2022年便會升息，高於3月例會的4位。

布拉德接受美國財經媒體CNBC訪問時指出，由於近期通膨數據揚升，本次例會聯準會的立場偏向鷹派也是合乎常理。不過卡席卡里認為，重啟經濟推動物價上揚，隨著供應限制緩解，物價壓力可望減輕。

布拉德透露，美國2021年強勁的經濟表現出乎聯準會意料。聯準會在2020年12月預估2021年國內生產毛額（GDP）將成長4％，日前開會將經濟成長預測上修至擴張7％。至於聯準會偏好的通膨指標—個人消費支出物價指數（PCE），則由預估上升1.8％上修至3％。

儘管如此，卡席卡里指出，美國就業較疫情前的水準至少低了700萬，勞動市場仍然陷入深淵，他相信充分就業代表勞動市場至少回復疫情前的強度。

聯準會目前每個月購買800億美元公債和400億美元抵押貸款證券（MBS），同時將利率壓低在接近零的水準，以支撐經濟。

布拉德表示，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）開啟討論大門後，預期官員將開始就縮減購債規模進行「深度討論」，聯準會可能得經過「數次例會」，才能做出決定。聯準會下次例會在7月底召開。

鑑於美國房市熱絡和泡沫疑慮浮現，布拉德支持減少購買抵押貸款證券。