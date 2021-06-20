潘裕文今過37歲生日。（羅永銘攝）

潘裕文今（20日）迎接37歲生日，由於疫情影響新EP《不敢唱的情歌》宣傳期，他近日配合居家防疫很少出門，今一早發文感謝歌迷祝福，表示生日這一天依舊會宅在家裡度過「3＋7的日子」，並且許願：「無論外在如何變化，期許自己心中的小王子永遠不變，也期待疫情趕快過去，大家又可以聚在一起。」透露生日蛋糕就用「看起來很美且聞起來很香的芳香蠟燭代替」。

潘裕文相隔2年多推出新作，之前接受本報專訪，提及前幾年演藝工作沈潛許久，他似乎不擔心追不上同期歌手好友們的腳步？潘裕文認為世界上每個人達到一個成就或高度，背後一定有外人沒看見的辛苦付出，「天下沒有白吃的午餐，我不是樂觀而是想法太實際，與其哭哭啼啼，我不如拿這些時間去運動、去努力，機會是留給準備好的人」。對於歌手、音樂這件事，他內心已規劃藍圖，不急不徐，「即便從參賽當時大家都認識我，到現在我去校園很多年輕人都不認識我，但沒關係，我就做最老的新人，讓大家重新認識我」。

負面情緒偶爾會有，但潘裕文自有一套紓解壓力的管道，其中，「吃東西」這個方法很有效，最能排解他內心壓力，「吃東西的時候很開心，不要看我這樣子喔，我超愛吃東西，我吃東西時你會嚇到，我一餐可以吃4、50顆水餃，私下出去吃飯我只吃吃到飽的餐廳」；潘裕文前陣子跟朋友去吃10道菜色的無菜單料理，沒想到他根本吃不飽，氣呼呼大喊「吃完感覺簡直像是只吃了開胃菜」。

潘裕文身為家長子，但媽媽從不催促他成家，「媽媽很開明，不管兒女喜歡男生或女生、幾歲要結婚，只要是孩子人生想要的東西，媽媽都會鼓勵我們去追尋」；反而是單身6年的他急著交女朋友，而且只要有好消息一定會告訴大家，潘裕文幽默笑說：「當然要分享，我是憑實力單身，我交女朋友己經像是人家結婚生小孩般，那麼厲害的大事了。」