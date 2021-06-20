目前NBA西區冠軍賽將由太陽與快艇爭冠，兩場東區準決賽都打到搶7大戰，有趣的是，僅剩的6支球隊陣中都有1名前火箭主力，代表火箭倘若可以留住這些昔日主力，或許就有爭冠的可能性，問題是火箭高層會願意承認自己眼光太差嗎？

在今年季後賽僅剩6隊當中的前火箭主力，包含籃網後衛「大鬍子」哈登、太陽後衛保羅、快艇後衛貝弗利、七六人中鋒「魔獸」霍華、公鹿前鋒塔克與老鷹中鋒卡培拉，這6名球員如今也在季後賽各自扮演重要角色，努力幫助球隊爭冠。

特別是在2017-18年球季，當時火箭陣中擁有哈登、保羅、塔克與卡培拉等主力，一路闖進西區冠軍賽，才被後來奪冠的勇士以4比3淘汰，來到2018-19年球季，又在季後賽次輪以2比4被勇士淘汰，直接造成哈登與保羅之間關係宣告破裂。

只是說起火箭這種前主力都在本季可能奪冠球隊之中效力的情況，跟湖人高層眼光很差相當類似，因為湖人過去送走英格拉姆、朗佐鮑爾、羅素、蘭道爾、克拉克生等球員，如今都在不同球隊展現球星身手，說起悔不當初的感受，湖人可能比火箭更深刻。