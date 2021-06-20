科技部創新創業激勵計畫（FITI）結果出爐，南科創業工坊輔導4組新創團隊入圍，其中「HanDo Lab」榮獲創業傑出獎及200萬元獎金，「VM-Fi聲麥無線」獲得「創業潛力獎」殊榮。

「HanDo Lab」團隊打造一款新型的電子義肢「AI Armature」，以AI取代以往容易失靈的肌電感測控制，搭載創新手勢辨識系統，身障朋友只需配戴AI視覺裝置在眼睛視角進行辨識，所有義肢動作都可自動進行，能夠幫助肌肉控制困難的斷肢者輕鬆使用義肢，且不須用另一隻手輔助，更可支持雙手工作與活動。

獲「創業潛力獎」的「VM-Fi聲麥無線」提供AI即時語音翻譯服務，以往團體導覽、研討會、課程等多人場合中，相當難兼顧外國朋友的需求，需要口譯人員協助，「VM-Fi聲麥無線」結合無線通訊技術廣播至現場聽眾手機，聽眾只要使用個人的智慧型手機，搭配APP，即可即時接收經由AI語音翻譯的現場導覽。

南科管理局表示，自2013年設立南科創業工坊，已累計輔導培育97組新創團隊成立公司，資本額合計逾32億元、9隊進駐園區內育成中心、15隊成為園區科學事業，為建構完整創業生態系，也陸續引進StarFab及RainMaking等二加速器，輔導新創與企業共創，為新創提供試驗場域。