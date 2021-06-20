受到西南風的影響，高雄市20日凌晨開始出現雨勢，清晨又瞬間豪大雨，造成三民區寶業里滯洪池已滿水位。(民眾提供／林雅惠高雄傳真)

受到西南風的影響，高雄市20日凌晨開始出現雨勢，清晨又瞬間豪大雨，造成三民區寶業里滯洪池已經滿水位，三民區澄清路與文鳳路口、燕巢樹科大及楠梓右昌等多處積淹水約20公分，三民區寶業里滯洪池也已滿水位，截至上午10時，24小時推移累積雨量大於200毫米的包括高雄市大樹區216毫米及大社區211毫米。

高雄市20日清晨出現強降雨，包括大樹、大社、大寮、三民、燕巢、楠梓、仁武及鳳山等區傳出淹水，其中三民區澄清路與文鳳路口積淹水約20公分，車輛疾駛還濺起高逾1公尺的水花，燕巢樹科大附近多處路段也因積淹水嚴重，警方拉起封鎖線。

三民區寶業里滯洪池大約在凌晨5時30分已經滿水位，另楠梓右昌地區、大寮區歡喜大樓積淹水20公分、鹽埕、仁武、左營及三民、鳥松區及鳳山行政中心、鳳山中山西路與青年路口及本館路一帶也都傳出零星淹水情形。

根據高市府水利局統計，高雄市降雨達大雨等級有28處，截至上午10時止，最大時雨量在大樹區216毫米、其次是大社區211毫米、大寮區189毫米、仁武區179毫米、鳳山區168毫米。

水利局表示，豪大雨造成多處道路淹水情形，已於上午8時30分左右逐漸退去，不過雨勢仍下不停，也請民眾多加警戒。