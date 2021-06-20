喧騰一時的北市信義區夜店殺警案，涉案的「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻，台灣高等法院更一審判處2人各8年徒刑，全案上訴最高法院，高院考量案件尚未確定，裁定曾、劉及共犯7人再境管8月。

本案發生於2014年9月13日凌晨2時許，曾威豪及當時女友劉芯彤在信義區SPARK夜店消費，曾男因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給具有幫派背景的主嫌蕭叡鴻抱怨，蕭為替2人出頭，糾集人馬到夜店理論。

蕭等70多人前往SPARK，刑警薛貞國獲報前往查看並表明警察身分，因責備曾等人吵鬧行為，引起不滿，除出手毆打薛，還高喊「殺死他、拖出去」，薛遭痛毆致死。

3年前，最高法院已將蕭叡鴻等57人各處判刑2月到13年不等刑期確定，其中蕭叡鴻判刑13年、「黑二代」萬少丞判8年8月、「星二代」易寶宏判刑9年確定，並陸續入監服刑。另曾威豪、劉芯彤等9人則發回更審。

今年5月，高院更一審判曾、劉2人各8年徒刑，另外7名共犯各判10年6月到7年不等刑期，案件目前由最高法院審理中。

高院考量曾、劉9人境管期間將屆滿，認為9人涉犯重罪，且涉嫌重大，有逃亡之虞，考量全案上訴最高法院，尚未確定，為確保日後審理及執行程序之順利進行，裁定9人再限制出境、出海8個月。