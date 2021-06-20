高雄仁武區今早出現積淹水狀況。（擷取自臉書仁武人大小事）

中央氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，高雄今早多處行政區出現積淹水狀況，甚至連交流道也一度封閉。高雄市長陳其邁在臉書PO文表示，今天清晨受到西南風影響下起豪大雨，加上正逢大潮，愛河、曹公新圳水位偏高，零星地區出現積水情形已退水，市府持續嚴密警戒。

陳其邁提到，剛好近日疫苗開打，他要求派駐各接種站的局處首長現場擔當前線指揮官角色，除了督導長輩接種安排以外，也要同步第一線掌握水情。

陳其邁表示，如有積淹水情形，或造成市民不便的情況發生，隨時通報請水利局、環保局、警察局加以排除。近日受到西南風影響，會持續發生強降雨，且周二開始，伴隨梅雨鋒面影響，可能會有致災性豪雨發生。

陳其邁也提醒市民朋友，居住在低窪地區務必嚴防積淹水，山區則要防範坍方、落石災情，隨時嚴加留意，如有任何災情傳出可撥打119通報。

高雄氣象站截至今早10時20分統計數據指出，24小時推移累積雨量大於200毫米或3小時推移累積雨量大於100毫米地區，包括燕巢區：143mm／3hr、大樹區：121.5mm／3hr

高雄氣象站大雷雨即時訊息表示，針對「臺南市、高雄市」發布編號0133大雷雨即時訊息，持續時間至10時30分止。請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，示警區域：高雄市(楠梓區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區)。