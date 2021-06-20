淺水灣在地店家拍下照片，仍有民眾闖入封鎖的觀海步道散步。（翻攝臉書社團《阮厝住三芝》）

國內新冠肺炎疫情漸趨平穩，但仍不可掉以輕心，全台三級警戒至6月28日，然而在新北市三芝區淺水灣一帶的店家上網發文，指稱疫情尚未緩解，卻有民眾無視封鎖線，跑去看海，痛斥「不要來破壞淨土」，引起網友議論。

一名在地店家20日在臉書公開社團《阮厝住三芝》發文，內文寫下，淺水灣後方的步道以及沙灘因應疫情都已封鎖，三級警戒也尚未解封，但他卻目擊了多位民眾在沙灘上玩，也不戴口罩。

原PO也抗議，為什麼沙灘與步道都不開放，但卻開放使用停車場，質疑「難道不是製造麻煩嗎？」因為民眾停車後就撥開封鎖線前往步道，同時也痛斥不遵守規定的人實在太自私，痛罵「請不要來破壞這塊淨土好嗎？」

透過原PO發出的照片可見，在一望無際的沙灘上，依稀可見到許多人點站在海岸線邊，另一視角則是一男一女靠在觀海步道旁欣賞海景，還有一張照片則是外國人裸著上身坐在長椅上休憩，全是無視三級警戒禁令的市民。

文章曝光在網路上後，不少網友寫下留言，「他們想過中元節啦」、「晚上常常看到遊客來玩水，感覺那條封鎖線是隱形的，形同虛設」；也有網友緩頰，開放停車場是考量周遭仍有停車需求，且車子有防護較沒有群聚感染。

對此，淡水分局後厝派出所則回應，假日期間遊客增加，本所將加強巡視告發，在此向大家宣導應避免非必要外出，若有類似事件請撥打本所電話。

根據新北市政府19日所公布的數據，三芝區為疫情冷區，累計總確診數為7例，鄰近的淡水區則被劃分為熱區，累計總確診數為130例；新北市市長侯友宜也無數次在記者會上強調，新北市仍有隱藏的病毒傳播鏈，面對疫情沒有樂觀的本錢，盼望市民能維持低度再低度的活動，別讓病毒有機可趁。