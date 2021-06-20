美國民眾今天慶祝象徵奴隸制終結、甫宣布成為國定假日的「六月節」（Juneteenth），全國各地舉辦遊行、音樂會和演講活動，還有民眾說總統拜登承認了非裔美國人的重要性。

法新社報導，從東岸紐約到西岸洛杉磯，全美各地都安排了數以百計的活動，尤其是具有高度象徵意義的德州加爾維斯敦（Galveston），當地是六月節紀念儀式的焦點。

1865年6月19日這天，歷經一番苦戰取得南北戰爭勝利的聯邦軍（Union Army）在德州沿海地帶加爾維斯敦宣布，遭奴役的非裔美國人從此恢復自由身。

美國奴隸制於1865年12月美國憲法第13修正案通過後正式廢除，但六月節仍被視為奴隸解放的重要日子。

據路透社報導，總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）17日簽署法案，將六月節定為聯邦法定假日，時機點正值非裔男子佛洛依德（George Floyd）在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人員警殺害、掀起全國訴求種族正義及終結警察暴虐的抗議行動1年多後。

拜登今天在推特上寫道：「六月節是一個深具分量及力量的日子。」

亞特蘭大民眾強生（Andrea Johnson）在具有歷史意義的埃比尼澤浸信會教堂（Ebenezer Baptist Church）附近看著雨中的遊行隊伍，說道：「今年的六月節格外特別，因為去年我們還在為喬治．佛洛依德抗議，今年我們得到一點解方。」

紐約布魯克林福來布許（Flatbush）社區68歲非裔居民葛林（Cheryl Green）說：「人們體認到發生了什麼事，這一點很好。改變雖然緩慢，但我們一定能成功。」

在華盛頓，數以百計民眾在「黑命關天廣場」（Black Lives Matter Plaza）慶祝。29歲非裔男子布蘭克斯（Kevin Blanks）表示自己是來譴責「依舊深植在這個國家DNA裡」的種族歧視。

51歲非裔女子麥蓋爾（Danique McGuire）表示，透過將六月節定為聯邦法定假日，「拜登總統承認了非裔美國人的重要性」。不過，她也說，要達到完全平等，還需要很長久的奮鬥。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思(示其)）1100620