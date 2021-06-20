台灣疫情嚴峻，累計至昨（19）日已有538人死亡，對此，國民黨立委鄭正鈐表示，民進黨政府至今仍沒有人出來負責，把這些人命當成數字，每天冷血地從口中唸出。他也列出民進黨反對的7項議案，痛批擋下台灣人民真相與活命的機會。

國民黨立委日前帶著白菊花從立法院步行至總統府，高喊「台灣要疫苗」，並獻花悼念因染疫死亡的500多位民眾。鄭正鈐今在臉書表示，他們抱著一束束的白菊，悼念這些無辜往生的同胞，要求一個真相，也要為1萬多名確診的民中及千百萬名擔憂疫情的同胞，要求要有足夠的國際認證疫苗，並不要國人成為未做三期臨床試驗的國產疫苗的白老鼠，但這些為人民活命的提案，被民進黨以人數優勢全部擋下，民進黨的反對，擋下台灣人民活命的機會。

鄭正鈐指出，為護航國產疫苗，民進黨社群中心甚至刻意散播假消息，謊稱國外幾支疫苗也是只完成二期試驗就獲得緊急授權；而民進黨一向打假不手軟，但他提案要求調查民進黨社群中心製造的假消息，同樣被擋下，他痛批，敢做不敢當，這就是民進黨。

鄭正鈐批民進黨擋下人民活命的機會。（圖／摘自鄭正鈐臉書）

立法院院會通過了紓困4.0追加預算案的三讀，鄭正鈐說，但民進黨擋下的提案，是人民要的真相與活命的機會，然而民進黨卻孬到不敢面對，連要加速採購疫苗的提案都要擋，草菅人命，莫此為甚。

鄭正鈐並羅列出民進黨反對、全力阻擋的議案，包括：加速採購疫苗，8月底前進口3000萬劑國際認證疫苗、3+11的會議紀錄公開、國產疫苗緊急授權審查全程直播、重新檢討國產疫苗採購合約及購買價格、國產疫苗完成三期臨床試驗再施打、公開政府官員接種名單、調查民進黨社群中心散播假消息。