基隆逸嘉老人長期照護中心5月底有住民疑似進入洗腎診所染疫，市府針對養護機構、洗腎診所落實加強版執行準則，每3天進行一次PCR檢測，由於十多名住民染疫，市府與業者15日將照護中心清空，實施消毒作業，嚴防疫清持續擴散，未料，18日再增3名住民確診，累計22人染疫。

6月初基隆市先後發生洗腎中心及養護中心確診案，加上雙北有養護機構爆發群聚感染案件，市長林右昌認為，三類機構密不可分需採取防禦措施，因此把三者整合在一起，擬定「洗腎診所加強版管理準則」，要求8家洗腎中心、養護機構提高防疫規格，每3天實施1次PCR檢測，把病患匡限在最小範圍。

其中逸嘉老人長期照護中心陸續有住民、工作人員1採陰性，多次採檢後才轉為陽性，並多數為無症狀，12日更一次爆出10人確診，包括9住民、1工作人員， CT值約10至20左右，傳染力強，林右昌當時對外說明，感染源疑似是日前有住民至洗腎診所治療時染疫所致，並研議進行降載計畫，減輕環境壓力。

6月15日逸嘉照護中心又有2住民確診，總計19人染疫，市府於當日晚間執行清艙、消毒作業，將23名未染疫住民暫時移至防疫旅館，派員進入清潔、細部消毒，3天後再將住民帶回照護中心。

未料，6月18日基隆市政府公布4例本土確診個案中，又有3例是逸嘉照護中心住民，據了解，是6月16日進行採檢時確診，18日中央流行疫情指揮中心公布，目前防疫單位持續監控照護中心疫情。