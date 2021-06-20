桃園市長鄭文燦20日在防疫會議中證實國軍桃園總醫院發生院內感染感染事件，據悉4名確診者分別是2護理師、1護理師家屬和1病人，都屬同區域，已漏夜疫調全院上百人採檢中，相關結果下午才會出爐，目前醫院只出不進、暫停所有門急診，並擴大匡列出院病人全面採檢。

鄭文燦說，桃園市府第一時間掌握國軍桃園總醫院的基本狀況，也全力協助醫院和中央疫情指揮中心團隊，進行醫院感染事件處理。

衛生局長王文彥也證實，國軍桃園總醫院昨發生4位人員感染，院內醫護全面採檢後也有陽性反應，目前該醫院採取只出不進、暫停或減緩所有門急診，除了醫院全面採檢、也會對社區出院病人匡列全面採檢。

王文彥說，市府昨天獲悉後即漏夜處理，目前所有狀況正在疫調匡列中，結果最快下午才會出爐。

新聞處長詹賀舜指出，4名確診者分別是2名加護病房護理師、1位病患和1位護理師家屬，4位確診個案都在同一區域，但感染源還不明，整層加護病房病患、醫護和接觸者第一時間都已匡列隔離採檢疫調，該區域也全面清消，目前擴大到全院採檢，昨天漏夜疫調並採檢上百位，結果最快下午出爐。

詹賀舜也證實，2名染疫的加護病房護理師，2周前都已施打疫苗，有一定程度的保護效力，市府會持續協助防堵疫情。