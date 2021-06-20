豐原警分局破獲神岡區中山路一帶賭場，現場逮捕10人。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

豐原警分局破獲神岡區中山路一帶賭場，現場逮捕10人。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市黃姓男子於神岡區中山路一帶租屋處經營賭場，常有不特定人士進出群聚，警方經多日來監控蒐證，19日持搜索票進行查緝，當場查獲負責人黃男、8名賭客及在場人人士1名共10人，並查扣賭具2組、賭資及抽頭金3萬6200元，全案依法移請偵辦。

豐原警分局長吳銘淵表示，警方接獲情資，59歲黃姓男子於神岡區中山路一帶租屋處經營賭場，招集賭客以十三支、麻將等方式聚賭，並提供飲食及茶水等服務，經常有不特定人士進出群聚，極可能成為防疫破口。

員警經過多日監控蒐證，確實掌握該賭場狀況，19日下午4時許見時機成熟，持台中地方法院核發搜索票進行查緝，員警守候俟屋內人員開門之際，趁其不備衝入屋內，當場查獲賭場負責人黃姓男子。

現場還有8名賭客及在場人士1名共計10人，查扣麻將、撲克牌等賭具2組、賭資及抽頭金3萬6200元等相關物證，全案依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦，並將10人依傳染病防治法函請相關單位裁罰。

豐原警分局呼籲，在此疫情嚴峻時刻，民眾務必遵守政府防疫規定，警方將持續嚴加查察各項不法行為，上緊治安發條，維持轄區治安平穩。