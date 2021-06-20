46歲女星徐若瑄和新加坡富商李雲峰育有6歲兒子Dalton，常常在社群平台分享家庭趣事，昨（19日）半夜她無預警腹痛，仍強忍不適哄兒子睡覺，想不到忽然被對方緊抱，含著淚水問「妳幾歲會死掉」，對話曝光後，網友幾乎都看哭了。

徐若瑄19日半夜在IG透露，剛才肚子突然超痛，痛到差點在地上打滾的程度，為了哄兒子睡覺只好先忍耐。關上燈後，Dalton忽然像無尾熊般緊抱她，激動的說：「媽咪，我真的好愛妳！妳可不可以不要那麼快死掉…」，並問：「妳幾歲會死掉？」徐若瑄連忙安撫：「媽咪每天運動很健康，應該可以活到100歲。」兒子反問自己幾歲會過世，徐若瑄回：「媽咪每天給你吃得那麼健康，你一定也可以活到100歲」想不到Dalton聽完更用力緊抱，哽咽的哀求她：「妳不是說我們差40歲，我很愛妳，妳可不可以等我到100歲，我們再一起死。」

徐若瑄頓時沉默，心中想著要活到140歲應該不可能，但不希望兒子睡前難過，決定撒了善意的謊言：「好！媽咪答應你。」徐若瑄將這段對話PO上網，讓大票網友感動不已，「Dalton真的小暖男！」、「覺得想哭」、「好可愛的對話」、「是不是要先研究如何活到140歲」，星友彭佳慧也留言：「媽媽永遠都在孩子的心裡了，無論如何，媽媽要健健康康喔」。

今（20日）一早，徐若瑄公開莫名腹痛的原因竟是「胃食道逆流」，她難過的表示已經四天沒有碰最愛的咖啡、巧克力和甜食等，飲食習慣也維持七分飽，火燒喉嚨導致乾咳的情況仍失控1個多月，每天都噁心想嘔⋯瘦了2公斤，比川姊腹肌Rock的時候更瘦了，不禁哀嚎「胃食道逆流可以饒了我嗎？」梁靜茹看到好友如此不適，給出緩解症狀的秘方，大票網友也紛紛留言關心，希望徐若瑄能早日康復。