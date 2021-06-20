學生確診人數破600 大專生累計202人染疫 10:552021/06/20 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部公布學生累計確診人數達600人。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部公布最新統計，從4月20日到6月19日下午5時30分止，共有600位學生確診，較前一天的588人增加12人，其中大專生增4人、高中生增1人、國中生增4人、國小生增3人。 教育部表示，染疫的600位學生中，包括大專生202人、高中生96人、國中生93人、國小生143人、幼兒園生66人。其中，590人是本土案例，另外10人則是境外移入案例。 加強管控無效 基隆逸嘉照護中心再增3確診 累計22染疫 接種疫苗確診 專家稱仍可降低重症率 #新冠肺炎 #台灣 #染疫 #學生確診 #12人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德法籲歐盟 協調重啟邊界政策 04:102021/06/20 話題觀察 累計538死 指揮中心未提鬆綁警戒 04:102021/06/20 焦點要聞 校系採計與數學課綱 互相矛盾 04:102021/06/20 生活新聞 單周暴增3萬印度變種病例 英官員悲觀曝疫苗擋下病毒時間點 09:292021/06/20 國際 CDC網站確診數凸槌 金門澄清仍＋0 04:102021/06/20 地方新聞 恩主公醫院1護理師染疫 急診室喊停 04:102021/06/20 焦點要聞 柯怒嗆中央 每天報數字沒用 04:102021/06/20 焦點要聞 竹縣增3確診 都是長照住民 04:102021/06/20 地方新聞 警戒Delta變異株 深圳機場嚴防 04:102021/06/20 產業財經 藍嗆埋葬健康的手 人民不會忘記 04:102021/06/20 焦點要聞 WHO示警：Delta正成全球主流病毒株 傳染力比英國變種病毒高六成 04:102021/06/20 全球財經 生活熱門新聞 廣州街夜市晚上一張照片 當地人路過：忍不住想哭 - 時事 又爆院內感染！鄭文燦證實 國軍桃園醫院4人確診 - 生活 追長者打疫苗死亡數據 台大醫查疾管署驚：統計3頁變1頁 - 生活 獨／士林夜市燒餅全烤焦不給換？店員稱「都一樣」民眾氣炸 - 生活 新北628後美術館、電影院有望解封？侯友宜回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。