教育部公布最新統計，從4月20日到6月19日下午5時30分止，共有600位學生確診，較前一天的588人增加12人，其中大專生增4人、高中生增1人、國中生增4人、國小生增3人。

教育部表示，染疫的600位學生中，包括大專生202人、高中生96人、國中生93人、國小生143人、幼兒園生66人。其中，590人是本土案例，另外10人則是境外移入案例。