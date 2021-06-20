本土疫情延燒，雖然每日確診者已有下降趨勢，但是死亡人數居高不下，至今依舊人心惶惶，新北市有民眾向記者爆料，昨(19)日衛生局致電說家人接觸過確診人士，將進行居家隔離，但是不久後又來電改口說不用匡列與隔離，但是衛生單位卻沒有通知進一步的自主健康管理等指示，擔憂自己家庭因此成為社區的防疫破口，也讓一家當下非常混亂。

新北市孫先生表示，昨(19)日下午約17時45分左右在家吃飯中，那時太太電話鈴響，來電的是新北市淡水衛生所，告知太太因為在工作場所接觸到印度籍確診者，將於今(20)日0時起啟動電子圍籬，也就是開始為期14天的居家隔離，隔天也會派防疫計程車來接太太去做快篩。

孫先生說，突如其來的消息讓家裡兵荒馬亂，同時也在討論是要居家隔離好，還是花錢去住防疫旅館更適合？畢竟被通知接觸到的是確診印度人，很害怕印度變種病毒帶來的衝擊。

但是不到20分鐘的討論中，衛生所再次來電，承辦表示CDC通知，該確診者是二採陽，所以不用檢疫也不用匡列了，隨即結束通話。

孫先生不解，一切都發生在20分鐘內，這個到底是發生什麼問題？如果衛生所決定通知市民要被隔離，是否應該已經掌握了確切的疫情資訊？即使衛生所說該確診者ct值已超過傳染標準，但這是否會造成防疫破口？不是在針對印度籍人士獵巫，但畢竟太太在大賣場工作，要接觸的人非常多，「萬一我們家不幸染疫，接觸到的其他同事也都出事，實在不想被大家說病毒是從我們家出來的，中央跟地方到底聯繫上到底出了什麼問題？」

孫先生說，那家超市已有陽性確診者進去過，但到目前還沒有執行確切的清消工作，不能說因為二採陽就不用匡列也不用快篩，這並不科學，這樣做必定會有黑數，萬一之後太太和我們家真的出現疑似症狀，甚至確診，是否上頭會說不是這次疫調衍伸的確診？是否會說是我們自己防疫不足所致？

「因為狀況很瞎，也已轉達新北市議員協助了解，我們很怕自己會傳染給別人，之後新北市衛生局來電回覆說，區長很關心你們的狀況，但沒有任何後續的作為，是否我們要自主管理也沒說，並不是說政府這次的防疫沒有做好，但真的非常亂。」