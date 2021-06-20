福特級航母首艦「福特」號接受全艦衝擊測試

美國海軍福特級航母首艦「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）終於接受了全艦衝擊測試，而第一次爆炸是6月18日下午，在佛羅里達州海岸外進行。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）與《動力》（The Drive）網19日報導，這次測試的水下震度約達芮氏規模3.9，令許多軍迷關注。全艦衝擊測試（Full Ship Shock Trials，FSSTs）在於模擬實戰，利用龐大，甚至具侵入性的測試，來檢測全艦系統與人員在歷經接近艦身的大震盪衝擊後的狀況。

此外，據《商業內幕》（Business Insider）網19日報導，儘管美國海軍其他軍艦接受了全艦衝擊測試，但這卻是自1987年以來，他們首度對航母進行相關測試。上次美方進行航母全艦衝擊測試的對象，是尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）。

而觀察的對象從艦上電腦系統、核反應爐，感測系統到人員等。美國海軍在聲明中說，「福特」號是用先進電腦建模法設計，測試並分析，以確保它能承受得起戰鬥狀況，而這些全艦衝擊測試提供了驗證航母強韌性的相關數據。要是「福特」號和艦上人員通過3次測試，而沒有發生重大問題，那將有助於它加速進入發揮戰力狀態。

#Warship78 completes the 1st explosive event of Full Ship Shock Trials! The leadership and crew demonstrated #NavyReadiness fighting through the shock proving our warship can "take a hit" and continue our mission on the cutting edge of #NavalAviation!@USNavy @NAVSEA pic.twitter.com/dAmh70n509 — USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) June 19 2021

儘管「福特」號上一些系統持續出現某種程度的問題，但最近已有進展。從種種跡象看來，美國海軍航母日漸減少，調度緊張已達極限，亟需「福特」號能盡快投入。而「福特」號推特官網周六推文說，艦上官兵證實，海軍準備好通過這次全艦衝擊測試，也證明它禁得起衝擊，繼續在海軍航空最前線的使命。