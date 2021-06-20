楊姓男子酒後不適到醫院急診，卻在急診室喧鬧，不但對前來關心的護理師動手推打，甚至還在護理師攙扶他上廁所後，攻擊2名護理師，台北地院依《醫療法》判楊男徒刑3月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，楊男過去從事導遊工作，疑因疫情已一年無業，今年1月8日下午4時30分，酒後到北市松山區某醫院急診室就診。當天晚間6時7分，劉姓護理師因他吵鬧至其病床前關心，楊竟徒手推擊，致劉上腹部挫傷、前胸壁挫傷。

同日晚間7時30分，劉姓護理師攙扶楊出廁所，楊又毆打劉左臉，並踢擊前來協助的吳姓護理師，造成劉頭部挫傷，吳頭部外傷併臉部挫傷，事後劉、吳報警提告。北檢調查時，楊男認罪，檢方起訴楊男並聲請簡易判決處刑。

法官審酌楊男並無前科，僅因酒後一時失慮，出手毆打2名護理師，事後雙方成立調解，楊並賠償2人，依2個《醫療法》強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪，判楊男應執行徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。