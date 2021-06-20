1名女網友家中飼養的鸚鵡相當黏人，到哪都會跟著主人，她日前公開1張鸚鵡在主人洗澡時，站在隔門外癡癡望著的「偷窺照」；不料照片公開後不少網友歪樓說原PO的身材真好、照片很養眼，她事後則澄清照片中是她的丈夫、非本人，網友們才笑稱好失望，不少人也分享自家寵物黏主人到廁所的照片。

女網友公開自家鸚鵡看著主人洗澡的照片，網友們原以為是她本人遭偷窺，真相原來是她的丈夫。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

1名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他與丈夫飼養1隻灰鸚，該鸚鵡非常黏她的丈夫，丈夫在家中到哪都會跟著，就連到廁所洗澡都會跟緊緊，她因此就PO出1張照片，照片中是她的丈夫在廁所隔門內洗澡，而鸚鵡則站在門外痴痴地望著主人，原PO也笑說「請問家中有愛看主人洗澡的寵物嗎？」

女網友公開自家鸚鵡看著主人洗澡的照片，網友們原以為是她本人遭偷窺，真相原來是她的丈夫。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

許多網友原先看到照片還以為是原PO的洗澡照，若隱若現的身體讓大批網友留言流鼻血了，「太害羞了吧」、「比較想要看高清照」，不過之後原PO才補充說照片的人是丈夫，讓網友們相當失望；也有不少網友紛紛分享自家寵物超黏主人照片，有的是貓站在洗手台上看著主人如廁、有的是小狗同樣坐在地方望著主人如廁。

據了解，人工飼養的鸚鵡都會比較親人，因為牠們從小就接觸到人，人工餵食之下對人沒有恐懼，反而知道人會給它食物，就會較親近人類。所以鸚鵡親人與否的前提，和品種沒有多大關係，而主要看是否是人工繁殖並餵養長大的，此外若是手養鸚鵡則會更加親人，意即鸚鵡孵化後幾天到十幾天內是由人工餵專門的鸚鵡奶粉長大。