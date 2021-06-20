隨著全台確診人數逐漸降低，各縣市都鬆口考慮往解三級方向思考，台北市長柯文哲昨稱28日前，確診在10例以下，部分場館就可解禁。對此，新北市長侯友宜表示，要不要解封仍以中央指引最重要。

侯友宜說，到底要不要解封，要不要做任何的放鬆的一個動作，一直覺得還是以中央的指引為最重要，因為台灣是同島一命，要考慮全國疫情，以及並肩作戰過程是否稍有鬆懈，疫情就馬上回升，對於新北市來說，疫情仍然相當嚴峻，所以新北沒有條件、樂觀的本錢和思維，還是會繼續打最後一哩路的仗。

侯友宜說，新北市還有一段非常辛苦的路要走，在最後一段路將帶著市府團隊和市民並肩作戰，做最後一哩路的衝刺，並有效將疫情控制到最低，也盼任何地方政府或全國民眾不要放鬆，繼續加油，相信上下一條心、團結一致，用這樣的態度面對疫情，絕對有戰勝的一天。

另外，針對長者疫苗接種率大幅下降，新北是否考慮將鄰長等類別人士或其他年齡層納入接種範圍。侯友宜表示，若疫苗夠的話，一定首先以防疫人員為最大優先，下來就是按照年齡層次由高年齡打下來，疫苗夠的話，相信防疫人員來施打都不會有問題，只要施打的順序不要亂，一切以防疫為最大優先，這樣子的施打方式相信全民都能接受。