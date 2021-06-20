6月17日，植髮機構雍禾醫療向港交所遞交招股書，若闖關成功，將成為「植髮第一股」。招股書顯示，雍禾醫療是大陸最大的專門從事提供一站式毛髮醫療服務的醫療集團，2020年治療總人數超過9萬。

根據招股書，雍禾植發於2005年在北京成立，已經在50個城市經營51家醫療機構，為大陸最大及覆蓋面最廣的連鎖植發醫療機構。

在團隊人數方面，雍禾植發搭建了一支約1200人的行業內規模最大的醫療團隊，其中包括229名註冊醫生和930名護士，超過行業第2、第3名的總和。

接受雍禾植發治療的患者總人數從2018年的35177人增加41.7％到2019年的49851人，並進一步增加82.7％到2020年的91069人。

2018至2020年，雍禾醫療的營業收入分別為9.34億（人民幣，下同）、12.2億、16.4億，複合年增長率達32.4％。

雍禾的收入主要來自提供植發醫療服務，而來自醫療養固服務的收入也於同期實現了快速增長。

根據諮詢機構沙利文的研究資料顯示，目前，大陸約有2.5億人患有脫髮。2020年，在大陸進行的植髮手術約51.6萬台，滲透率僅0.21％，表明市場需求未得到滿足。部分原因或許是植髮目前還是個消費較高的服務。