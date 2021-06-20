古裝權謀劇《慶餘年》改編自貓膩的同名小說，明（21日）起每週一至週五晚間8點將在中天娛樂台播出，集結眾多老戲骨包括陳道明、吳剛、劉樺，加上張若昀、李沁、李小冉、辛芷蕾、李純、宋軼、肖戰等聯合演出，造就一部口碑大戲。該劇描述自幼聰慧的少年范閑（張若昀飾），為解開身世之謎，遠赴京都，意外捲入鬥爭，一路歷經重重考驗。《慶餘年》劇情不脫權謀鬥爭，但劇中加入大量詼諧幽默的元素，讓該劇廣受好評。

《慶餘年》劇情緊湊讓觀眾看得過癮，另一大看點還有國寶級演員陳道明的加入，在《末代皇帝》、《康熙王朝》、《楚漢傳奇》他皆飾演皇帝，堪稱「皇帝專業戶」，這次《慶餘年》他再登帝位，飾演表面平易近人，實則城府極深的「慶帝」。他的加入除了滿足觀眾期待，更是影響同劇許多演員決定接演此劇的關鍵，像是「凍齡女神」李小冉，以及實力派演員吳剛等都抱定即使零片酬也願意出演，足見陳道明的魅力。

在《慶餘年》擔任男主角的張若昀，出道至今已17年，曾演出《雪豹》、《黑狐》等軍旅題材，也受到觀眾歡迎，還被封為「第一軍裝美男」，2015年在電視劇《無心法師》飾演「癡情忠犬軍閥」張顯宗，更擄獲不少觀眾的心，當時成為最熱「小鮮肉」。此次張若昀演出《慶餘年》人氣更是飆升，他在劇中「朝堂醉酒鬥詩」的場面更被選為名場面之一，張若昀在採訪時也透露，這場戲劇組耗時三天才拍完，其中有一天為了演繹范閑的醉態，他更是喝醉上場：「從早開始喝酒，三分醉可以演七分醉，但一分醉都沒有的話，你是演不出醉酒戲的！」

陳道明（右）在拍攝過程時常傳授演戲經驗給張若昀。（圖／中天娛樂台提供）

《慶餘年》「朝堂醉酒鬥詩」的場面能夠拍得這麼成功，有一部份要歸功於陳道明，看似嚴肅的他，卻時常傳授演戲的經驗給後輩，為了讓張若昀在這個場面能拍得更好，現場指導他台詞，而張若昀也透露拍攝時的小插曲，當時張若昀正在模仿《康熙王朝》陳道明怒斥群臣的場面，卻不知道陳道明已經來到片場，還幫他接了下一句的台詞，讓張若昀一聽著實嚇了一跳！想看實力派演員相互飆戲就鎖定明（21日）起每週一至週五晚間8點中天娛樂台《慶餘年》。