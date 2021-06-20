日月潭水位上升，但潭中被稱為惡霸的魚虎再度橫行。（《日月潭一等高》臉書粉絲專頁提供／盧金足南投傳真）

中央氣象局表示，受西南風影響，易有短延時強降雨，南投日月潭水位明回升，經濟部利署台灣水庫即時水情顯示，20日上午7時日月潭蓄水量達90.2％，有效蓄水量11560.2萬立方公尺，昨日水位即上升2.66％，揮別供水不足陰霾，但潭中被稱為惡霸的魚虎再度橫行，當地居民擔心愛吃原生種魚蝦的魚虎，會成水中生態殺手。

各地降下豪大雨，日月潭水位受惠，水位逐 漸恢復漸，防疫期間少見遊客來日月潭群聚旅遊，但日月潭中的「魚虎」卻搶先在日月潭中出沒。

《日月潭一等高》臉書粉絲專頁李姓版主表示，水位上升後，潭中惡霸又開始橫行日月潭魚虎最恐怖就是繁殖，又會吃長的快，有網友好奇詢問，日月潭沒水的時候 牠們都躲在那裡？當地民眾指出，缺水時魚虎就躲在船屋與浮台下面。

四、五月時，全台鬧水荒，日月潭缺水浩劫時，魚虎度過缺水危機，重新在日月潭面就可見到魚虎現身，民眾憂心「怕魚虎又要攻擊其他的原生魚種」。

《日月潭一等高》李姓版主指出，六月開始是魚虎開始要築巢和產卵的時間，有關單位應該加強防治，近年來魚虎在台灣很多水庫和湖泊，甚至溪流也現身，魚虎的學名是小盾鱧，最大達150公分，體重20公斤的也常見。

日月潭魚虎重新現蹤，已有釣魚客期待日月潭開放後，可以去釣虎魚，馬來西亞等國家將魚虎料理成高檔美食，日月潭當地民眾說，等疫情過後，重要任務之一就是減少魚虎繁殖，避免日月潭生態遭浩劫。