KD couldn't get this final shot to go. pic.twitter.com/5zBXuxRMXQ — Bleacher Report (@BleacherReport) June 20 2021

籃網雖在20日東區準決賽G7，再次祭出「全力杜」模式，杜蘭特打滿全場53分鐘，更在正規賽最後1秒投進追平兩分球，可惜他在延長賽明顯氣力放盡，無奈看著公鹿最後以比115比111延長險勝地主籃網，公鹿4勝3敗挺進今年東區冠軍賽。

籃網上半場不僅杜蘭特，就連哈登也開啟「全力」模式，兩人都打滿上半場24分鐘，杜蘭特20分、5籃板及3助攻，哈登也有12分、4籃板及3助攻，幫助籃網打完上半場，取得53比47小幅領先，公鹿半場以阿提托康波15分最高。

沒想到下半場一開始，公鹿打出12比2凶猛反撲，轉眼超前比數，隨後雙方形成互有領先僵局，但到末節最後關頭，大半場手感低迷的哈勒戴，突然火力全開，不僅投進三分球與中距離，更站上罰球線兩罰中1，帶領公鹿107比105領先。

米德頓末節最後1分05秒兩罰俱中，情況對籃網越來越不利，杜蘭特卻在最後42秒中距離命中，公鹿接下來兩波進攻無功而返，時間剩6秒，暫停過後，籃網當然把最後一擊交給杜蘭特，他在最後1秒投進踩在三分線上的扳平中距離。

公鹿最後一擊交給阿提托康波出手沒進，比賽進入延長，延長賽前3分鐘，雙方只有布魯斯布朗上籃放進兩分，公鹿直到最後1分12秒才靠阿提托康波投進追平分，米德頓也在最後40.1秒投進中距離，公鹿反以113比111領先地主籃網。

杜蘭特接下來中距離出手沒進，可是米德頓下波進攻也沒進，時間大約還剩12秒，籃網總教練納許選擇不喊暫停，交給場上球員決定勝負，杜蘭特最後0.3秒踩在三分線上出手，這次變成麵包球，提前宣告公鹿拿下這場搶7大戰勝利。

阿提托康波攻下全隊最高40分，外加13籃板、5助攻，米德頓也有23分、10籃板，布魯克羅培茲19分，哈勒戴13分；籃網以杜蘭特48分、9籃板及6助攻表現最佳，更沒下場休息過，哈登22分、9助攻與9籃板，籃網替補得分掛零。