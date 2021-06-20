由新北市政府指導、鍇睿行銷製作的社群賽事《亞洲電子競技公開賽》第二屆已經進入了報名階段，在今年的比賽項目包含《英雄聯盟》及《Free Fire - 我要活下去》，賽事總獎金超過250萬。除了能讓電腦與手遊玩家皆能盡興參與比賽，在《英雄聯盟》項目中，在今年還新增了「咆嘯深淵挑戰賽」，刺激休閒系玩家的參與。

本屆賽事由官方指定處理器 Intel、微星 及 HyperX 共同贊助，第二個項目「咆嘯深淵挑戰賽」將於本月21日開始報名。使用了全新賽制，並開放「鄉民保證席次」，凡來自 PTT 的鄉民就能有較高優先參賽權。同時也開放凡持有台港澳伺服器帳號之玩家皆可參賽，無須擁有台港澳之身分證明方能參賽，歡迎各國好手同樂！

《亞洲電子競技公開賽》新賽制 「全局BP」首度登場英雄聯盟

「咆嘯深淵挑戰賽」採用的全新趣味模式，同樣分為「六區預選」，各區獲得冠軍之隊伍將與賽事方於各區所設置的「大魔王守門員」隊伍進行 BO3 挑戰賽，並且依挑戰賽結束遊戲時長決定總決賽之起點優劣勢。

各區預選賽 BO1 採用「電競選角」模式。預選賽挑戰賽及總決賽 BO 3 之賽事採用「全局B/P」模式。意即上一場和之前使用過的英雄將不得再次使用。強度不再是唯一準則！角色池深度才是關鍵！

《亞洲電子競技公開賽》新賽制 「全局BP」首度登場英雄聯盟

總決賽淘汰賽冠軍可獲得新台幣10萬元整之獎金，亞軍可獲得台幣3萬之獎金，而各區總冠軍擊敗「大魔王守門員」則可獲得新台幣 2 萬元整之獎金，若挑戰失敗仍可晉級但將獎金返還獎金池成為總決賽淘汰賽冠軍獎金加碼。

全程賽事將於 Twitch 獨家實況，最精彩的夏日電競盛會即將來臨，不論是業餘好手或是休閒系玩家，都能在今年的《亞洲電子競技公開賽》獲得嶄露頭角的機會！賽事相關資訊將陸續公布，有興趣的玩家千萬不要錯過！

賽事資訊

正規賽報名期間

2021/06/07（一）19：00 ～ 2021/06/30（三） 23：59 為止。

咆嘯深淵挑戰賽報名期間

2021/06/21（一）19：00 ～ 2021/07/23（五） 23：59 為止。