圖為原PO媽媽的AZ接種證明。（翻攝自 爆料公社）

AZ疫苗擴大至年長者、洗腎患者接種後，陸續傳出猝死案例，15日至今累積62例，一位民眾發文，表示平時正常洗腎的媽媽16日接種AZ後，過2天就腦部血栓命危，經過2次腦部血管疏通手術後，醫師告訴他，媽媽三分之二的大腦因為內出血導致腐爛要挖掉，「也不能全挖，全挖就沒有腦了」，不忍媽媽變植物人，他只能含淚簽下放棄急救同意書，眼睜睜看著媽媽等死。

這名網友在臉書「爆料公社」表示，60歲的媽媽是洗腎患者，一周洗腎3次，在6月16日接種AZ疫苗後，卻成為死亡的開始。打完疫苗當天，母親僅頭暈、全身無力，18日前往醫院洗腎時，血管卻堵住無法洗腎，醫院緊急快篩、進行手術，但手術中媽媽陷入昏迷，緊急插管急救保住一命，事後電腦斷層檢查發現，媽媽血栓的地方竟是在腦部血管。

原PO表示，媽媽因此進行第二次腦部血管血栓打通手術，但術後凌晨12點，媽媽又再次病危，且這次更嚴重，醫生解釋，因為第二次疏通腦部血管手術後，導致三分之二的腦部內出血、甚至腐爛，需要打開頭蓋骨挖掉一部分，但也不能全挖，全挖就沒有腦了，需要立即手術否則會有生命危險。

原PO表示，全家人當下聽完醫師解釋後，他毫不猶豫地放棄再次手術，簽了放棄急救同意書，「心很痛，但與其救活後腦中風、成了植物人，倒不如讓她就這樣無意識地離開；或許才是最好的，也是我最後能替她做的了」，目前就只是在等媽媽走掉，讓她解脫不再有病痛。

原PO指出，一直以來媽媽都正常洗腎，偶爾發生過洗腎血管堵塞，但手術後都沒事，質疑為什麼媽媽打完AZ後會造成血栓，而且還栓在腦部，導致現在只能等死，且至今都沒接到政府半通電話，連後續怎麼申訴都很迷惘。

對此，網友們紛紛留言：「指揮中心只會說你媽媽是慢性疾病跟AZ無關」、「非常多歐美，包括少數亞洲國家是不打AZ的，因為有血栓死人問題，這已經是被確定的」、「你的決定或許對媽媽來說是最好的選擇，媽媽不再辛苦不再痛了」。但也有人表示，「如果發生過洗腎血栓，照理說醫生應該不會建議施打AZ才對」。