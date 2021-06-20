57歲資深藝人郭子乾捲入好心肝診所特權打疫苗事件，認了今年3月預約自費接種，並向社會大眾道歉，引起不小的風波。昨（19日）他透過臉書公開捐贈快篩劑、防護面罩、隔離衣等共8900個醫療物資，被部分黑粉諷刺洗白，對此他正面回應。

郭子乾19日在臉書表示：「哥和多位善心的中部企業朋友們共同聯合捐贈5600多劑抗原快篩試劑，以及陸續捐出3100個防護面罩、200件隔離衣，提供給辛苦的第一線醫護及防疫人員使用」最後不忘向外界喊話：「哥會持續做盡力做，台灣加油！」名嘴黃暐瀚看完貼文留言力挺：「郭哥 加油」`，女星鍾欣凌也稱讚：「郭哥，好樣的」，還有不少粉絲都接力感謝郭子乾的善舉，只不過大批酸民看不慣他提前施打疫苗，擠爆留言區開嗆：「偷打之後開始洗白，藝人的標準SOP」、「疫苗偷打才在這邊假惺惺」、「贖罪券買起來」掀起鍵盤戰，粉絲難過地直呼：「1450出沒了」、「看到1450說分裂台灣，覺得心痛」。

根據《三立新聞》報導，郭子乾的經紀人解釋捐贈活動之前就計畫很久了，郭子乾的好朋友要捐，他也跟著加入，「我們做愛心不是為了酸民，一切用行動證明就好。」

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922