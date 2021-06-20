大陸女星王艷以《還珠格格》飾演「晴格格」一角爆紅，在劇中機智又溫柔婉約的形象，讓王艷至今仍有高知名度，近期王艷在陸綜穿上古裝、重現晴格格，不過47歲的她卻遭網毒舌臉鬆、有皺紋，顏值冒老態。

王艷日前登上陸綜《萌探探探探索》，還原當年《還珠格格》的妝容和髮型，她穿上古裝、頂著頭飾，王艷以「晴兒」的造型現身，肌膚白皙的她，穿起古裝相當古典、有氣質。

王艷挨酸皺紋爬臉，整體顏值冒老態。（圖／取材自新浪娛樂）

不過在部分特寫鏡頭中，47歲王艷眼角冒魚尾紋、臉上還有法令紋，遭到部分網友評皮膚狀態大不如前，指王豔臉鬆、顏值顯老態，但也有粉絲跳出來緩頰，認為王艷拍《還珠格格》已是20年前了，整體狀態勢必和當年有落差，而王豔雖然已47歲，但她一張小臉和精緻五官依舊細緻，整體來說仍算凍齡。

氣質典雅的王艷是瓊瑤御用女星，除了在《還珠格格》飾演晴格格，她在《情深深雨濛濛》、《煙鎖重樓》、《武林外史》等戲都有演出，不過王豔在事業正當紅時，嫁給澳籍華人房地產大亨王志才，兩人1997年在澳洲註冊結婚，2000年在北京舉辦婚禮，王艷接著在2006年生下兒子「球球」後，逐漸淡出演藝圈，專心在家相夫教子，不過隨著王艷近年復出螢光幕、登上真人秀，讓外界對她的回憶全湧現，而王艷日前帶兒子登上童裝雜誌，也都成為話題。