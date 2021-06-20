全國新冠肺炎疫情嚴峻，豐原慈濟宮媽祖慈善基金18日致贈豐原分局第一線辛苦防疫警察同仁防疫物資，包括防護面罩、口罩、護目鏡和酒精等，期盼能守護警察執勤安全，有效提升防疫效能。
警察是第一線接觸民眾的執法者，工作環境容易暴露在受病毒感染的高風險中，為有效降低員警受感染的機率，豐原慈濟宮媽祖慈善基金副主委黃國益、郭銘勳秉持媽祖慈悲救世精神，日前代表捐贈防疫物資，以行動支持警察防疫工作，期盼警察在為國家社會治安貢獻心力之餘，也注意自身健康狀況。
豐原警分局副分局長陳維耿代表受贈，感謝豐原慈濟宮，在疫情嚴峻期間贈送防疫物資，強化員警自我防護，提升員警士氣，讓每位同仁執勤安全更有保障。
陳維耿表示，警察是第一線執勤的公務員，肩負警戒、協助疫情調查等繁重任務，特別提醒同仁務必落實防疫措施，於執勤過程中應提高警覺、不容鬆懈，期盼所有同仁及市民都能平安健康度過疫情，恢復正常生活。
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