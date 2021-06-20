豐原慈濟宮媽祖慈善基金致贈豐原分局第一線辛苦防疫警察同仁防疫物。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

豐原慈濟宮媽祖慈善基金致贈豐原分局第一線辛苦防疫警察同仁防疫物。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

豐原慈濟宮媽祖慈善基金致贈豐原分局第一線辛苦防疫警察同仁防疫物。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

全國新冠肺炎疫情嚴峻，豐原慈濟宮媽祖慈善基金18日致贈豐原分局第一線辛苦防疫警察同仁防疫物資，包括防護面罩、口罩、護目鏡和酒精等，期盼能守護警察執勤安全，有效提升防疫效能。

警察是第一線接觸民眾的執法者，工作環境容易暴露在受病毒感染的高風險中，為有效降低員警受感染的機率，豐原慈濟宮媽祖慈善基金副主委黃國益、郭銘勳秉持媽祖慈悲救世精神，日前代表捐贈防疫物資，以行動支持警察防疫工作，期盼警察在為國家社會治安貢獻心力之餘，也注意自身健康狀況。

豐原警分局副分局長陳維耿代表受贈，感謝豐原慈濟宮，在疫情嚴峻期間贈送防疫物資，強化員警自我防護，提升員警士氣，讓每位同仁執勤安全更有保障。

陳維耿表示，警察是第一線執勤的公務員，肩負警戒、協助疫情調查等繁重任務，特別提醒同仁務必落實防疫措施，於執勤過程中應提高警覺、不容鬆懈，期盼所有同仁及市民都能平安健康度過疫情，恢復正常生活。